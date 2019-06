Nach Messerangriff in Oberstdorf: Motiv noch unklar

Nach dem Messerangriff vom Dienstagabend am Bahnhofsvorplatz in Oberstdorf ermittelt die Polizei weiter in alle Richtungen. Auf Nachfrage des BR betonte die Polizei, es gebe derzeit keine Hinweise auf einen rechtsradikalen Hintergrund des 29-jährigen mutmaßlichen Täters.

Opfer der Messerattacke außer Lebensgefahr

Der Deutsche soll laut Polizei am Dienstagabend zwei 20-jährige Männer aus Afghanistan angesprochen und dann unvermittelt auf sie eingestochen haben. Einer wurde dabei an der Schulter verletzt, der andere lebensgefährlich an der Brust. Inzwischen sei der Mann aber außer Lebensgefahr, hatte die Polizei gestern mitgeteilt. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen und soll dem Haftrichter vorgeführt werden.