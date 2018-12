Nach Messerangriff in München: Fahndung wegen versuchten Mordes

Laut Polizei war die Frau alleine zu Fuß unterwegs, als der Unbekannte auf sie zutrat und mit vorgehaltenem Messer Bargeld von ihr forderte. Nachdem die 31-Jährige ihm einen geringen zweistelligen Betrag gegeben hatte, stach der Mann plötzlich auf sie ein. Danach flüchtete er. Mehrere Passanten verständigten die Polizei, die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Das Opfer wurde inzwischen wieder entlassen, sah sich aber erst gestern in der Lage, der Mordkommission bei der Tätersuche zu helfen.

Messer wurde gefunden

Das Messer, ein gewöhnliches Küchenmesser, wurde am 6. Dezember in der Nähe des Tatorts gefunden. Zwar konnten die Ermittler am Griff keine DNA-Spuren feststellen, an der zehn Zentimeter langen Klinge war aber Opfer-DNA. Jetzt sucht die Polizei mit einem Fahndungsplakat, auf dem das Messer der Marke Zwilling abgebildet ist, nach Personen, die Hinweise zur Herkunft der mutmaßlichen Tatwaffe geben können. Der Täter ist 20 bis 30 Jahre alt, ca. 175-180 cm groß und schlank. Bei der Geldforderung sprach er deutsch. Er hatte keinen Bart und keine Brille, trug eine dunkle Jacke mit Kapuze und eine dunkle Hose.

Für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, wurde eine Belohnung von 5.000 Euro ausgesetzt. Außerdem bittet die zuständige Mordkommission noch Zeugen, insbesondere Autofahrer, die zur Tatzeit am 27.11. gegen 20.45 Uhr in der Hochstraße unterwegs waren, sich zu melden.

Ermittlung wegen versuchten Mordes und schweren Raubs

Gegen den Unbekannten wird wegen versuchten Mordes und schweren Raubes ermittelt. Bisher gebe es keinen Hinweis darauf, dass die Tat in Zusammenhang mit den Messerangriffen in Nürnberg steht, sagte Josef Wimmer, Leiter der Münchner Mordkommission. Dort hatte ein Mann am vergangenen Donnerstag drei Frauen im Alter von 26, 34 und 56 Jahren niedergestochen. Alle drei Opfer wurden schwer verletzt - zwei der Frauen waren zeitweise in Lebensgefahr.