Nach Messer-Angriff: Polizei verstärkt Präsenz am Hofer Bahnhof

Nach dem jüngsten Vorfall im Bahnhofsviertel in Hof will die Polizei verstärkt Streife in dem Gebiet fahren. Mehr Personal werde dafür jedoch nicht eingesetzt, sagte ein Sprecher der Polizei Hof dem BR am Dienstag.

18-Jährigen in den Rücken gestochen: Großfahndung erfolglos

Das Gebiet um den Bahnhof in Hof war in der Nacht zum vergangenen Samstag erneut Schauplatz einer gewaltsamen Auseinandersetzung geworden: Ein 18-Jähriger erlitt mehrere Stichverletzungen und musste notoperiert werden. Eine erste Großfahndung nach dem Täter blieb bislang erfolglos.

Im vergangenen Juli wurde ein Busfahrer bei einem Messerangriff auf offener Straße tödlich verletzt. Der Täter wurde inzwischen in eine psychiatrische Klinik untergebracht.

Polizei: Hofer Bahnhof "kein Kriminalitätsschwerpunkt"

Wie in anderen Städten auch, seien die Einsatzkräfte in Hof für den Bereich rund um den Bahnhof besonders sensibilisiert. Ein Kriminalitätsschwerpunkt sei der Bahnhofsviertel aber nicht, so der Sprecher weiter.