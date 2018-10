Nach Merkel-Rückzug: Was machen Seehofer und die CSU?

Da Seehofer bis 2019 gewählt ist, kann das aber nur bedeuten, dass er vom Parteivorsitz zurücktreten wird. Das Ergebnis seiner Überlegungen könnte innerhalb der nächsten zehn Tage auf dem Tisch liegen. Davon gehen einflussreiche Politiker aus - einer sagte dem BR, er gehe fest davon aus, dass Seehofer den Parteivorsitz aufgibt.

Zeitplan: Erst Regierungsbildung, später personelle Konsequenzen

Damit gilt aber auch der verabredete Zeitplan. Das heißt: Zunächst sollen die Koalitionsverhandlungen in Bayern zu einem Ende gebracht werden. Das wird schon an diesem Wochenende der Fall sein. So ist zu hören, dass am Sonntag der CSU-Vorstand und die Landtagsfraktion beraten und über den ausgehandelten Koalitionsvertrag inklusive der Ressortverteilung und möglicherweise neuen Ressortzuschnitten abstimmen. Gleiches planen auch die Freien Wähler. Dort werden ebenfalls Landesvorstand und Fraktion zusammenkommen. Wann und wo genau, steht aber derzeit noch nicht fest.

Läuft alles nach Plan, dann könnte eventuell sogar schon am kommenden Dienstag, dem 6. November, Markus Söder wieder zum Ministerpräsident gewählt werden. Das wäre dann deutlich unter der von der Bayerischen Verfassung vorgegeben Frist von sieben Tagen. Die CSU will aber vor ihrer Nachfolgedebatte und Wahlanalyse noch das Spitzentreffen der Europäischen Volkspartei am 7. und 8. November im finnischen Helsinki abwarten, bei dem der CSU-Europapolitiker Manfred Weber zum EVP-Spitzenkandidaten für die Europawahl im nächsten Jahr gewählt werden möchte. Bis dahin passiert nichts, sagte ein führender CSU-Politiker dem Bayerischen Rundfunk.

CSU-Bezirkschefs gehen davon aus, dass Seehofer die Vorsitzenden der Bezirksverbände für die Tage nach dem EVP-Gipfel zu einem Gespräch lädt und dabei einen Vorschlag zu seiner Zukunft als CSU-Chef unterbreiten wird. Einige Bezirkschefs sagten dem BR, noch gebe es keine Einladung von Seehofer, man könne sich aber vorstellen, dass diese demnächst komme und Seehofer spätestens nach dem 12. November zu einem Gespräch bitte.

Im Dezember könnte ein neuer Parteichef gewählt werden

Sollte Seehofer als CSU-Chef zurücktreten, dann könnte es bei einem Sonderparteitag im Dezember zur Wahl eines neuen Vorsitzenden kommen. Offenbar sucht die Landesleitung bereits Hallen für Anfang Dezember. Im Gespräch sind der 1., der 8. oder unter Umständen auch noch der 15. Dezember. In Parteikreisen werden Markus Söder und Manfred Weber als Favoriten genannt, wobei Söder die eindeutig besseren Chancen zugesprochen werden. Zum einen würden dann die beiden wichtigen Ämter nach CSU-Tradition wieder in einer Hand vereinigt.

Außerdem gibt es wohl große Zweifel, ob Manfred Weber als Europapolitiker von Brüssel aus die CSU leiten kann. Skeptiker sehen im Parteiamt auch ein Problem für den von Weber angestrebten Posten des EU Kommissionspräsidenten. Dieser, so ist zu hören, müsse doch eher überparteilich sein. Wenn Weber sich auf sein Amt in Brüssel konzentriere, mache es keinen Sinn den Parteivorsitz anzustreben, sagt ein Mitglied des CSU-Parteivorstandes dem Bayerischen Rundfunk.

Seehofer könnte Bundesminister bleiben

Bei der Frage, ob Horst Seehofer weiter Bundesinnenminister bleiben kann, gibt es auf der Führungsebene tendenziell die Haltung, dass er das Ministeramt nicht zwingend aufgeben müsste. Dem BR sagte ein Bezirkschef: Wenn Merkel weiter Kanzlerin bleiben könne, dann könne auch Seehofer Minister bleiben. Gegen eine Ablösung als Minister könnte auch sprechen, dass der Großen Koalition keine lange Lebenszeit mehr zugetraut wird. Von daher gelten auch Überlegungen als unwahrscheinlich, der bayerische Innenminister Joachim Herrmann könnte als Bundesinnenminister nach Berlin wechseln. Herrmann müsste dafür sein Landtagsmandat aufgeben und würde ohne Sicherheit in eine instabile Regierung wechseln. Das halten Kenner für ausgeschlossen.