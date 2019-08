Nach Meridian-Panne: BOB zahlt, SPD fordert Konsequenzen

Die 600 Fahrgäste, die am Sonntagabend mehr als vier Stunden in einem liegengebliebenen Meridian-Zug zwischen Bad Endorf und Rosenheim ausharren mussten, bekommen eine zusätzliche Entschädigung. Die Bayerische Oberlandbahn (BOB), die den Meridian betreibt, wolle sich damit entschuldigen, so eine Sprecherin.

Auf Twitter hagelt es Kritik

Nach ihren Worten erhalten die Fahrgäste einen Pauschalbetrag zuzüglich der bei der BOB üblichen Kundengarantien. Absolute Zahlen wollte die Sprecherin nicht nennen. Die betroffenen Fahrgäste sollen sich wegen der Auszahlung an den Kundenservice des Meridian wenden. Auf Twitter reagieren viele empört auf den Vorfall.

Durchsagen nur im vorderen Zugteil zu hören

Schuld an dem Zugdefekt war laut BOB ein Ausfall der Fahrzeugsteuerung an einem Flirt-Triebzug. Durchsagen des Fahrzeugführers waren zudem nur im vorderen Zugteil zu hören. Die Fahrgäste wurden somit erst informiert, als der Notfallmanager eintraf. Eigentlich hätte der defekte Zug am Abend abgeschleppt werden sollen, was aber nicht gelang. Somit war laut BOB die Evakuierung der 600 Fahrgäste unumgänglich. Dies sei gegen 20.45 Uhr geschehen.

Ein aus Salzburg kommender Zug habe rund die Hälfte der Fahrgäste aufgenommen. Die restlichen Fahrgäste seien mit dem Abschleppzug nach Rosenheim gebracht worden. Die Bahnstrecke zwischen Bad Endorf und Rosenheim war für mehrere Stunden einseitig gesperrt. Es fuhren Ersatzbusse.

SPD-Mann von Brunn: Vergabe an BOB überdenken

Nach dem Ausfall des Meridian-Zuges fordert der Münchner Landtagsabgeordnete Florian von Brunn (SPD) Konsequenzen für den Betreiber. Die CSU-Verkehrsminister in Bund und Land müssten Sofortmaßnahmen ergreifen, um derartige Probleme bei den privaten Betreibern in den Griff zu bekommen. Angesichts der Zugausfälle und der völligen Überforderung bei Situationen wie am Sonntagabend muss man laut von Brunn darüber nachdenken, solchen Unternehmen in Zukunft nicht mehr den Zuschlag zu geben.

"Wenn die Betreiber unter öffentlichem Verkehr offenbar schlecht gewartete Schrottzüge verstehen, in denen Menschen stundenlang an einem heißen Sommertag im Stich gelassen werden, muss der CSU-Minister handeln", fordert von Brunn in einer Pressemitteilung.