Nach Meridian-Chaos herrscht Wut in sozialen Netzwerken

Entschädigung für Passagiere geplant

Die Bayerische Oberlandbahn, kurz BOB, zu der Meridian gehört, will die 600 Fahrgäste jedoch entschädigen, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Unabhängig von Ansprüchen aus Fahrgastrechten und Kundengarantien solle es eine gesonderte Entschädigung geben. Die betroffenen Passagiere bekommen einen Pauschalbetrag zuzüglich der freiwilligen Kundengarantien, sagte eine Sprecherin. Die betroffenen Fahrgäste sollen sich wegen der Auszahlung an den Kundenservice des Meridian wenden.

Ursache für Panne war technische Störung

Schuld an dem Zugdefekt war laut BOB ein Ausfall der Fahrzeugsteuerung an einem Flirt-Triebzug. Durchsagen des Fahrzeugführers waren zudem nur im vorderen Zugteil zu hören. Die Fahrgäste wurden somit erst informiert, als der Notfallmanager vor Ort eintraf. Die Evakuierung war gegen 22:35 Uhr abgeschlossen, sodass viele Passagiere erst nachts die Weiterfahrt antreten konnten.