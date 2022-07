Nach mehreren Bränden: Jugendfeuerwehrmann festgenommen

Im Schöllkrippener Ortsteil Schneppenbach im Landkreis Aschaffenburg war es seit Ende Mai mehrfach zu Bränden gekommen. Nachdem am Sonntagabend erneut ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus an der Hauptstraße ausbrach, wurde nun ein dringend Tatverdächtiger gefasst.

Verletzt wurde bei dem Brand am Sonntag niemand, die Bewohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen. Der Schaden liegt laut ersten Schätzungen im niedrigen sechsstelligen Bereich.

Mehrere Brände in Schneppenbach

Laut Mitteilung der Polizei gab es bei dem Hausbrand nun direkt Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung, noch am Abend wurde der Verdächtige festgenommen. Es handelt sich um einen Jugendlichen, der selbst Mitglied einer Jugendfeuerwehr ist. Mehr Informationen gab die Polizei zunächst nicht bekannt. Am Montag wurde der Verdächtige dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete. Der junge Mann sitzt nun in der Justizvollzugsanstalt.

Im von rund 1.200 Einwohner bewohnten Schneppenbach brannten erst Anfang Juli eine Scheune und eine Garage, Mitte Juni ein Schuppen und Ende Mai ein Feuerwehr-Gerätehaus. Für welche Brände der nun Festgenommene verantwortlich ist, ermitteln nun die Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Aschaffenburg.