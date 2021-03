Nach Maskenaffäre in der CSU: Söder stellt 10-Punkte-Plan vor

"Für eine neue CSU braucht es neue Regeln und einen neuen Geist", so Parteichef Markus Söder in seiner außerplanmäßigen Pressekonferenz am Sonntagmittag. Ein Zehn-Punkte-Plan soll künftig für "volle Transparenz" sorgen. Der bisher in der CSU gültige Ethikkodex wird damit erheblich erweitert und konkretisiert.

"Integritätserklärung" und mögliche Sanktionen

Im Zentrum des Plans steht die Forderung einer Integritätserklärung aller Abgeordneten. Wer diese nicht oder falsch abgebe, müsse mit Konsequenzen vom Ausschluss von Führungspositionen bis zum Parteiausschluss rechnen. Eine Compliance-Kommission - geleitet von Generalsekretär Blume - soll den korrekten Ablauf überwachen.

"Wer die Integritätserklärung nicht unterschreibt, kann kein politisches Amt übernehmen" Markus Söder

Verbot bezahlter Interessenvertretung

Es soll darüber hinaus ein absolutes Tätigkeitsverbot für eine bezahlte Interessenvertretung - also etwa direkt entlohnte Lobbyarbeit - geben. Details wie eine dafür unter Umständen nötige Teil-Aufhebung der anwaltlichen Schweigepflicht - so Blume auf Nachfrage des BR - müssten noch geklärt werden.

Selbstauskunft der Parlamentarier

Weitere Punkte des 10-Punkte-Plans: Eine Offenlegungspflicht für Nebeneinkommen und ein Bekenntnis zu dem von der Bundesregierung geplanten Lobby-Transparenzregister. Ab welchen Nebenverdienst-Summen die Selbstauskunft der Parlamentarier greifen soll, wollte Söder nicht mitteilen - er sei in diesem Punkt aber "offen" für weitgehende Forderungen der SPD.

Sauter: Rücktritt von Parteiämtern - aber weiter im Landtag

Alfred Sauter, einer der Hauptakteure der Affäre, war kurz vor der Pressekonferenz der Parteispitze von allen Parteiämtern zurückgetreten. Der BR hatte dies am Vormittag gemeldet, kurz danach bestätigte Sauter den Bericht mit einer persönlichen Erklärung. Außerdem wolle er seine Mitgliedschaft in der CSU-Landtagsfraktion bis zum Ende des gegen ihn laufenden Verfahrens ruhen lassen. Allerdings: genau wie sein EX-Parteikollege Georg Nüsslein beabsichtigt Sauter nicht, sein Abgeordnetenmandat niederzulegen.

Der CSU-Politiker - ehemals Justizminister in Bayern und CSU-Vorstandsmitglied - könnte nach Informationen des BR und weiterer Medien neben seinem Anwaltshonorar als Provision für die Vermittlung von Maskengeschäften noch weitere rund 1,2 Millionen Euro erhalten haben. Sauter weist alle Korruptionsvorwürfe zurück.