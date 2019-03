Nach Maly-Absage: Nürnberger SPD will OB-Kandidaten vorstellen

Bei dem heutigen Termin werde auch der Namen des Kandidaten oder der Kandidatin genannt, sagte Nürnbergs SPD-Vorsitzender Thorsten Brehm dem Bayerischen Rundfunk. Am Montag (11.03.19) hatte Amtsinhaber Ulrich Maly (SPD) angekündigt, bei der Kommunalwahl im März 2020 nach drei Amtsperioden nicht mehr anzutreten.

Offizielle Nominierung Mitte Mai

Die parteiinterne Nominierung des OB-Kandidaten und der Stadtratsliste findet am 16. Mai statt. Dann steht offiziell fest, mit wem die SPD in den Wahlkampf ziehen wird. Die Nürnberger CSU will am 29. Mai ihren OB-Kandidaten nominieren. Ob sie ihn bereits vorher vorstellen wird, ist noch offen.