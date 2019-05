Nach LKW-Unfall bei Mertingen: Entwarnung für Wasserschutzgebiet

450 Liter Diesel waren ausgelaufen, nachdem ein Reifenplatzer an einem LKW zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B2 bei Mertingen geführt hatte. Ein Teil des Kraftstoffs sickerte ins Grundwasser. Am Vormittag musste deshalb geprüft werden, ob auch das Wasserschutzgebiet bei Mertingen betroffen ist. Das Wasserwirtschaftsamt in Donauwörth konnte schließlich Entwarnung geben.

Mit Diesel belastetes Erdreich nach Unfall abgetragen

Mitarbeiter eines Harburger Ingenieurbüros haben mehrere Schächte gegraben. Die Schächte und ein Wassergraben in der Nähe der Unfallstelle wurden auf eine Verunreinigung mit Diesel geprüft. Die Fachleute gehen davon aus, dass sie den verschmutzten Bereich damit eingrenzen konnten und das Wasserschutzgebiet nicht betroffen ist. Etwa 40 Kubikmeter kontaminiertes Erdreich wurden abgetragen und so ein großer Teil des ausgelaufenen Diesels entfernt.

Kiesiger Untergrund ließ Diesel schnell bis ins Grundwasser dringen

Die Arbeiten an der Unfallstelle werden dennoch noch einige Zeit andauern. Matthias Graf vom Ingenieurunternehmen HPC beschreibt das Erdreich an der Unfallstelle als recht kiesig. Der Diesel habe schnell in den Untergrund und bis ins Grundwasser dringen können. Die Fachleute pumpen deshalb weiter Diesel ab, bis Proben ergeben, dass das Wasser wieder komplett gereinigt ist.

Reifenplatzer löst Unfall auf B2 aus

Während eines Überholvorgangs war am Montag ein Reifen an einem Sattelschlepper geplatzt. Der Fahrer verlor daraufhin die Kontrolle über den Lkw, der ins Schlingern kam und am Ende umkippte. Bei dem Unfall wurde glücklicherweise niemand verletzt, die B2 war jedoch für einige Zeit gesperrt. Ein Fahrstreifen war auch am Vormittag weiter nicht befahrbar.