Nach Lkw-Unfall auf A3 bei Geiselwind: Polizei filmt Gaffer

Nach einem Lkw-Unfall auf der A3 am Montagabend haben Polizeibeamte drei Gaffer mit ihren Diensthandys gefilmt. Außerdem haben sie vier Fälle von Handy am Steuer festgehalten. Alle sieben Fälle kommen laut Polizei jetzt zur Anzeige.

Polizei: Eigentlich "unspektakulärer" Unfall

Der Unfall am Montag war eigentlich "unspektakulär", so die Polizei. Demnach war ein Lkw-Fahrer unachtsam und fuhr auf der A3 bei Geiselwind in Richtung Frankfurt in die Mittelleitplanke. Der Fahrer blieb unverletzt. Andere Verkehrsteilnehmer waren nicht gefährdet, am Unfall war nur der Lkw beteiligt. Die Mitteilleitplanke wurde auf einer Länge von circa 120 Metern beschädigt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 60.000 Euro. Der Verkehr lief zeitweise über den Seitenstreifen.

Polizei kann Gaffen oftmals nicht ahnden

Während der Unfallaufnahme fiel den Polizeibeamten auf, dass manche Personen beim Vorbeifahren das Handy zückten. Mit ihren Diensthandys machten die Beamten Videos von den Gaffern und von anderen Personen, die ihr Handy am Steuer benutzten. Insgesamt hat die Polizei sieben Verstöße festgehalten, die jetzt zur Anzeige kommen. "Personell haben wir nicht immer die Möglichkeit, das zu ahnden. Hier war es möglich, manche Verstöße festzuhalten", sagte ein Polizeisprecher dem BR.

Bußgeld und Punkte in Flensburg für Gaffer

Die Gaffer, die Videos vom Unfallort gemacht haben, müssen mit einem Bußgeld in Höhe von 200 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen. Den Personen, die ihr Handy am Steuer benutzt haben ohne zu filmen, droht ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro und ebenfalls ein Punkt in Flensburg.