Nach Lkw-Brand: Sperre der A3 bei Schlüsselfeld aufgehoben

Experten prüften heute Morgen den Zustand der Fahrbahn. Durch die Hitze, die beim Brand des Lkw entstanden war, war die Asphaltdecke so stark beschädigt worden, dass sie in der Nacht erneuert werden musste. Die neue Fahrbahn hielt der Prüfung offenbar stand – die Polizei konnte die A3 zwischen den Anschlussstellen Höchstadt-Nord und Schlüsselfeld gegen 6.45 Uhr für den Verkehr freigeben. Damit war die A3 bei Schlüsselfeld 27 Stunden lang gesperrt. Autofahrer brauchten viel Geduld. Es bildeten sich kilometerlange Staus.

Funkenflug verursachte Lkw-Brand

Der ausgebrannte Sattelzug war gegen 3.30 Uhr am Montagmorgen von der Fahrbahn abgekommen. Als der Auflieger an der Außenleitplanke entlangschrammte, entstand starker Funkenflug und in der Folge der Brand des Lkw. Der 59-jährige Fahrer konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, ebenso wie der 64-jährige Fahrer eines Kleintransporters, der gegen die Mittelleitplanke prallte.

Mann stirbt bei Folgeunfall

Am Montagvormittag war es noch zu einem tödlichen Unfall gekommen, als ein Kleinlaster bei Höchstadt-Ost auf einen Sattelschlepper am Stauende aufgefahren war. Der Fahrer des Kleinlasters starb noch an der Unfallstelle.