Mit der Diagnose Leukämie hat sich das Leben von Benjamin Krug aus Gochsheim bei Schweinfurt am 19. September 2020 schlagartig verändert. Seine Chancen standen extrem schlecht, doch er hatte Glück: In der Deutschen Knochenmarksspender-Datei (DKMS) gab es einen Stammzellen-Spender für ihn.

Nach Leukämie-Erkrankung auf die Zugspitze – aus Dankbarkeit

Aus Dankbarkeit für seine zweite Chance hat er einen Plan gefasst: Er will von Garmisch aus auf Deutschlands höchsten Berg steigen, die 2.962 Meter hohe Zugspitze. Am Dienstag ist es nun so weit. Der Aufstieg dauert etwa neun Stunden. Begleitet wird der Familienvater dabei von vier Freunden und Arbeitskollegen.

Zugspitze als "Berg der Hoffnung" für Benjamin Krug

Die Zugspitze hat eine besondere Bedeutung für den 44-Jährigen: Sie ist für ihn der "Berg der Hoffnung". Denn schon zwei Mal hat er den Berg bestiegen: Zum ersten Mal 2013 nach einer schweren Erkrankung und zum zweiten Mal im Jahr 2019 – als er einen Ski-Unfall überstanden hatte. Krug hat schon mehrere Krankenhaus-Aufenthalte hinter sich.

Besonders aggressive Form der Leukämie

Zuletzt nun die Diagnose Blutkrebs. Der Gochsheimer war vor knapp zwei Jahren an einer ganz aggressiven Art von Leukämie, der akuten myeloischen Leukämie, erkrankt. Von Tag zu Tag ging es ihm schlechter. Weil er überlebt hat, will er die Herausforderung "Zugspitze" erneut meistern.

Signal nach außen setzen und Spenden sammeln

"Kopf hängen lassen ist der falsche Weg und deswegen haben wir jetzt 22 Monate nach der Diagnose gesagt: Wir laufen da hoch, für mich. Ich brauche das einfach. Als Abschluss kann man nicht richtig sagen, aber ich will ein Signal setzen", sagte Krug zu BR24. Mit seiner Aktion will er anderen Erkrankten Mut machen und für die deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung Geld sammeln und werben.

Das Geld, das bei der Aktion zusammenkommt, geht komplett an die Stiftung des Opernstars José Carreras, der vor 35 Jahren selbst an Blutkrebs erkrankt war und sich seitdem dafür einsetzt, Leben zu retten. Wie die Stiftung mitteilt, bekommt Benjamin Krug unter anderem Unterstützung von seinem Arbeitgeber ZF mit Sitz in Schweinfurt.

Erfolgreiche Stammzellenspende für Gochsheimer

Seine Ärzte sagten damals nach der Diagnose: Auch wenn er eine Stammzellenspende bekommt, liegen seine Überlebenschancen bei nur 20 Prozent. Trotz dieser niederschmetternden Nachricht gab der Familienvater nicht auf, sondern kämpfte weiter. Nach einer Chemotherapie fand sich ein genetischer Zwilling, der ihm Stammzellen gespendet hat.

Training für Zugspitze unter anderem im Steigerwald

Vorbereitet hat sich Benjamin Krug unter anderem bei einem Lauf zum Zabelstein am nordwestlichsten Zipfel des Steigerwalds. Da war jedoch nur ein Zehntel der Höhenmeter zu bewältigen, die er jetzt beim Aufstieg auf die Zugspitze meistern muss.