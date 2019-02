Festnahmen nach Leichenfund in Roth

Im Fall der vergangene Woche gefundenen Leiche in Roth konnte die Polizei inzwischen die Identität ermitteln. Wie das Polizeipräsidium Mittelfranken bekannt gab, handelt es sich bei dem Toten, der am letzten Mittwoch von einer Passantin an einem Fluss entdeckt wurde, um einen 56-jährigen Mann aus Bamberg.

Außerdem haben Polizei und Staatsanwaltschaft zwei Tatverdächtige festnehmen können: eine 32-jährige Frau sowie einen 34-jährigen Mann.

Pressekonferenz geplant

Der Tote wurde vergangenen Mittwoch nackt in einem Gebüsch am Westring in Roth gefunden. Laut Polizei hatte das Opfer vor seinem Tod mehrere erhebliche Verletzungen erlitten. Der Mann starb offenbar "durch Einwirkung stumpfer Gewalt", so die Polizei.

Weitere Informationen zu dem Fall will das Polizeipräsidium zusammen mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth morgen Mittag (26.02.19) bei einer Pressekonferenz mitteilen.