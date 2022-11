Festnahme nach Fund einer Frauenleiche in Oberfranken

Nach dem gestrigen Fund einer Frauenleiche in Gößweinstein im Landkreis Forchheim ist ein 59 Jahre alter Mann verhaftet worden. Es handele sich um den Bruder der getöteten 56-Jährigen, teilten Staatsanwaltschaft Bamberg und das Polizeipräsidium Oberfranken mit.

59-Jähriger soll Frau bewusst und zielgerichtet getötet haben

Die Frau war am Montagmorgen tot in einem Wohnhaus im Gößweinsteiner Ortsteil Kleingesee entdeckt worden. Die Situation vor Ort deutete auf ein Verbrechen hin. Die Ermittlungen führten die Beamten auf die Spur des 59-Jährigen. Er steht im Verdacht, die Frau "bewusst und zielgerichtet" getötet zu haben, heißt es in der gemeinsamen Erklärung von Polizei und Staatsanwaltschaft. Der Tatverdächtige sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern an.