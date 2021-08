Nach lebensgefährlicher Schlägerei: Jugendliche stellen sich

Vier junge Männer haben bei der Polizei ihre Beteiligung an einer Schlägerei in Bad Windsheim zugegeben, bei der am Sonntagmorgen ein 49 Jahre alter Mann lebensgefährlich verletzt worden war. Wie die Polizei mitteilt, setzen sich die jungen Männer aus dem Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim am Sonntagnachmittag von sich aus mit den Beamten in Verbindung und gestanden, an der Schlägerei beteiligt gewesen zu sein.

19-Jähriger schlug auf 49-jährigen Mann ein

Ein 19-Jähriger räumte demnach ein, den 49-Jährigen geschlagen und anschließend telefonisch die Rettungsleitstelle verständigt zu haben. Auch die drei anderen jungen Männer im Alter von 18, 19 und 21 Jahren gaben zu, bei der Auseinandersetzung dabei gewesen zu sein. Laut Polizei waren das Opfer und ein 41-jähriger Begleiter gegen 03.00 Uhr früh am Hafenmarkt mit einer Gruppe Jugendlicher in Streit geraten. Bei der anschließenden Schlägerei wurde der 49-Jährige lebensgefährlich verletzt.

Möglicherweise aus Notwehr gehandelt

Er wurde vor Ort notärztlich behandelt und dann in ein Krankenhaus eingeliefert. Den Ermittlern zufolge ist das Motiv für die Auseinandersetzung unklar. Die Kriminalpolizei prüfe, ob sich die vier Tatverdächtigen möglicherweise in einer Notwehrsituation befunden haben könnten.