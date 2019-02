08.02.2019, 08:29 Uhr

Nach Lawine: Runder Tisch berät über Schutzwald in Balderschwang

Vor gut drei Wochen zerstörte eine Lawine in Balderschwang ein Hotel. Heute will ein Runder Tisch beraten, wie in Zukunft die Lawinengefahr gebannt werden kann. Barrieren wie ein Schutzwald sind nach Expertenansicht der einzig machbare Schutz.