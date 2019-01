Nach Lawine: Ruhige Nacht in Balderschwang mit wenig Neuschnee

Nach dem Lawinenabgang in Balderschwang hat sich die Lage entspannt . Die örtliche Lawinenkommission machte sich am Morgen ein Bild von der Schneesituation. Ein Hubschrauber stieg auf und vier Sprengungen wurden durchgeführt. Dabei lösten sich keine größeren Schneemengen. Walter Kienle, Leiter der Lawinenkommission, geht mit Blick auf die Wetterprognosen davon aus, dass die Lawinengefahr in den nächsten Tagen weiter zurückgeht.

Lawinensprengungen oberhalb der Straße nach Hittisau möglich

Abhänging von den Empfehulungen der Lawinenkommission will Balderschwang will entscheiden, wie man mit der Situation oberhalb der Straße in Richtung Hittisau in Österreich verfährt. Bürgermeister Konrad Kienle erklärte, man werde sich mit Hittisau auch über die Empfehlungen der dortigen Lawinenkommission abstimmen. Er hoffe, dass das Wetter Sprengungen der Schneemassen an den Hängen zulasse. Anschließend solle dann entschieden werden, ob die Straße geöffnet werden kann.

Riedbergpass soll am Vormittag überprüft werden

Die Straße über den Riedbergpass ist nach Kienles Angaben grundsätzlich befahrbar. Am Vormittag soll noch ein Mal geprüft werden, ob es Schäden gibt. Bäume die möglicherweise über die Fahrbahn ragen sollen beseitigt werden. Die Sicherheit habe Priorität, betonte Kienle. Geplant sei, dass die Straße dann gegen Mittag wieder für den regulären Verkehr freigegeben wird.

Menschen in Balderschwang gelassen

Die Balderschwanger nehmen die Lage sehr gelassen. Sie sind große Schneemengen gewohnt und zuversichtlich, dass ihr Ort bald auch wieder für den normalen Verkehr erreichbar ist.