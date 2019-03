Nach Lawine: Balderschwanger Hotel wieder geöffnet

Noch im Januar war nicht klar, wann das Hotel Hubertus wieder den Betrieb als Wellness-Hotel aufnehmen kann. Nach dem Lawinenabgang, bei dem ein Teil des Hotels zerstört wurde, standen die Betreiber vor einem wirtschaftlichen Totalschaden. Seit dem 10. März hat das Hotel allerdings schon wieder geöffnet.

Zwar sind ein großer Ruheraum samt Zugang zum Pool und eine Sauna nach wie vor gesperrt, ganz verzichten müssen die Gäste aber nicht auf Wellness. Die Stimmung im Hotel Hubertus ist gut, sowohl bei den Mitarbeitern als auch bei den Gästen.

Mehrere Saunen wieder nutzbar

Die Betreiber haben mehrere Hotelzimmer in Behandlungsräume für Massagen oder kosmetische Anwendungen umgewandelt. Außerdem können dem Hotelmanagement zufolge mehrere Saunen wieder genutzt werden.

Auch die Mitarbeiter sind froh, dass der Betrieb wieder läuft. In den vergangenen Wochen habe sie laut Geschäftsführung angepackt und geholfen, wo es nur ging. Und die Arbeit wird ihnen wohl nicht ausgehen: Schon am Wochenende sei das Hotel wieder ausgebucht, heißt es.

Beschädigtes Nebengebäude soll ersetzt werden

Für das schwer beschädigte Nebengebäude werde zurzeit ein Neubau entworfen - in Abstimmung mit den Behörden und dem Lawinenschutz. Der Neubau solle anders aussehen als das bisherige Gebäude - und so nicht an die Lawine erinnern. Aufgrund einer Warnung der Lawinenkommission von Balderschwang war das Gebäude bei dem Unglück im Januar rechtzeitig evakuiert worden: So kamen keine Menschen zu Schaden.