Nach langer Suche - Ingolstadt bekommt ein neues Theater

Mitten in Ingolstadt entsteht ein neues Theaterareal. In Sichtweite zum 60 Jahre alten bisherigen Stadttheater sollen die neuen Kammerspiele gebaut werden. In der letzten Sitzung des Stadtrates in diesem Jahr stimmte die breite Mehrheit der 50 Stadträtinnen und Stadträte und Oberbürgermeister Christian Scharpf (SPD) für den Neubau.

Mehrere Probleme werden gelöst

Die Pläne des Hamburger Architektenbüros blauraum, die nach einem Architektenwettbewerb nun realisiert werden, sehen einen zum großen Teil unterirdischen Baukörper im Bereich einer kleinen Grünfläche vor. Darunter liegt bislang eine Tiefgarage, die für den Theaterbau verschwindet. Das Gebäude soll dem Stadttheater nach der Fertigstellung zunächst als Ersatzspielstätte dienen. Denn das 60 Jahre alte Stadttheater ist dringend sanierungsbedürftig, unter anderem müssen dort Leitungen und die Klimatechnik erneuert werden. Dafür muss das Haus geschlossen werden. In dieser Zeit werden die neuen Kammerspiele als das eigentliche Theater von Ingolstadt genutzt. Nach der Generalsanierung sind die Kammerspiele dann das zweite Haus für das große Ensemble des Stadttheaters Ingolstadt. Die Verantwortlichen sprechen von einer nachhaltigen Lösung.

Der Neubau soll rund 42 Millionen Euro kosten, 17,6 Millionen Euro muss die Stadt Ingolstadt bezahlen, den Rest fördert der Freistaat. Außerdem beschloss der Stadtrat den Neubau von knapp neun Millionen Euro teuren Werkstätten für das bisherige Stadttheater. Auch diese Kosten fördert der Freistaat, so dass Ingolstadt mit einem Eigenanteil von 3,3 Millionen Euro für die neuen Werkstätten rechnet.

Standort ist nicht unumstritten

Heftige Diskussionen hatte es vor allem über die Frage des Standorts gegeben. Denn für die Kammerspiele wird eine der letzten Grünflächen in diesem Bereich nahe der Donau geopfert. 49 Bäume müssen gefällt werden. Die Freien Wähler hatten im letzten Jahr einige der betroffenen Bäume mit bunter Wolle "eingestrickt". Im Stadtrat trat die Fraktion als schärfster Gegner der neuen Kammerspiele auf. Sie lehnen den Standort und das Projekt insgesamt ab, plädieren stattdessen für eine schnelle Sanierung des alten Stadttheaters. Sie kündigten an, gegen die Entscheidung des Stadtrats einen Bürgerentscheid zu organisieren. Dafür ernteten sie im Stadtrat viel Kritik.

#Herzkammer-Werbung für die Kammerspiele

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Stadttheaters und Intendant Knut Weber hatten mit dem Hashtag #Herzkammer über viele Wochen für den Neubau der Kammerspiele geworben. Die Arbeitsbedingungen im alten Stadttheater seien sehr schwierig und der Bau und seine Technik seinen nicht mehr zeitgemäß, betonte der Intendant. Es gebe einen Renovierungsstau. Oberbürgermeister Christian Scharpf sagte, dass das neue Theater und die Kultur wichtig seien für den Wirtschaftsstandort Ingolstadt.