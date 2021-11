Nach langer Corona-Pause: Zugspitze startet in die Skisaison

Die Hoffnung, dass es dieses Jahren eine Wintersaison gibt, ist groß. Auch wenn die Zahl der Corona-Infektionen steigt und Corona-Beschränkungen gelten, sind die Wintersportfans erleichtert, dass nach eineinhalb Jahren Pause die Saison jetzt endlich wieder beginnen kann.

2G auch beim Wintersport

Die Auflagen für den Wintersport sollen streng kontrolliert werden. Nur wer geimpft oder genesen ist – und das mit einem Ausweisdokument belegt, darf auf Deutschlands höchsten Berg und ins Skigebiet Zugspitze. Obligatorisch ist das Tragen der FFP2-Maske für Erwachsene in allen Innenräumen wie denen der Gastronomie und in Liftanlagen - egal ob Bergbahnen, Sessel- oder Schleppliften. Schülerinnen und Schüler im Alter zwischen 6-18 Jahren sind von der 2G-Regel befreit. Sie müssen aber zwingend ihren Schülerausweis vorzeigen und eine medizinische Maske tragen.

alle Infos zum Skifahren in Bayern - in Corona-Zeiten finden Sie hier

Rund 30 cm Neuschnee auf solider Altschneedecke

Die Schneehöhe auf dem Zugspitzplatt beträgt rund 30 cm. Mit dem sogenannten Snow-Farming wurde aus Altschnee der letzten Saison die Grundlage für die Pisten gelegt. Am Freitag starten die 6er-Sessel-Lifte ins Sonnenkar und zum Wetterwandeck in eine - so hoffen alle - reibungslose Skisaison in Bayern. Während des Sommerbetriebs seit Ende Mai habe es im Bereich der Zugspitzbahn keine nennenswerten Corona-Fälle gegeben, so die Verantwortlichen. Sie seien deshalb auch guter Dinge, dass die Saison ohne weitere Corona-Beschränkungen laufen könne.

Tagesticket für 52 Euro

Das Tagesticket kostet für Erwachsene 52 Euro, für einen Erwachsenen mit Kind (6-18) 70 Euro. Mitte Dezember dann soll das Skigebiet Garmisch-Classic je nach Schneelage den Betrieb aufnehmen. Die Tiroler Zugspitzbahn ist derzeit wegen Revision außer Betrieb.

Bangen auf österreichischer Seite

Die österreichischen Nachbarn in Ehrwald hoffen, dass der angekündigte Lockdown für Salzburg und Oberösterreich nicht auch sie trifft und ihnen, wie auch den Brettl-Fans einen Strich durch die Rechnung macht.