Der März macht was er will: Erst Hochwasser, dann Sturmböen

Nicht der April, in diesem Jahr macht schon der März, was er will. Nach dem Tauwetter und dem Starkregen von Freitag auf Samstag, was vor allem im Bayerischen Wald zu Hochwasser geführt hatte, wehte am Sonntag ein Hauch von Frühling heran. Doch die neue Woche startet eher kühl und vor allem in den Hochlagen des Bayerischen Waldes windig. Von Sonntag bis Montagfrüh werden in Lagen über 800 Meter Sturmböen erwartet. Bis zu 80 km/h können erreicht werden, meldet der Deutsche Wetterdienst.

Flusspegel sinken, nur die Donau führt noch Hochwasser

Der Flusspegel des Regen, der in Nittenau (Lkr. Schwandorf) am Sonntagmorgen noch bei fast vier Metern gelegen hatte, geht zurück. Am Mittag wurde der Scheitelpunkt erreicht. Auch in Cham schwillt der Regen schnell und deutlich ab. Sonntagnachmittag wird Meldestufe zwei unterschritten, meldet der Hochwassernachrichtendienst. In Pressath (Lkr. Neustadt an der Waldnaab) sinkt der Pegel der Haidenaab seit Sonntagmorgen. Auch dort ein Rückgang von Meldestufe zwei auf eins.

Auch die Ilz im Landkreis Passau ist deutlich zurückgegangen. Dort - in Kalteneck im Kreis Passau und in der Stadt Passau, Ortsteil Hals - hatten Helfer am Samstag Sandsäcke positioniert, denn der Fluss war bedrohlich angeschwollen. Etliche Keller sind voll gelaufen und - wie auch in Deggendorf und anderen niederbayerischen Orten - mussten zahlreiche Straßen wegen Überflutung gesperrt werden.