Nach Kunstaktion an Zeppelintribüne: Kollektiv plant Ausstellung

Die anonyme Künstlergruppe "Regenbogenpräludium" wird in diesem Jahr den Feuchtwanger Kunstsommer gestalten, das hat das dortige Kulturbüro bekanntgegeben. Maria Wüstenhagen, die Leiterin des Kulturbüros, sagte dem Bayerischen Rundfunk, sie habe den Kontakt zu der Künstlergruppe zufällig über ihr persönliches Umfeld herstellen können. "Gesellschaftlich relevante Kunst interessiert die Menschen", so Wüstenhagen weiter, deshalb habe man sich für die Gruppe entschieden. "Hier haben sie die Möglichkeit zu zeigen, dass sie nicht nur die Aktivistinnen und Aktivisten sind, sondern eben auch Künstlerinnen und Künstler". Nach einiger Bedenkzeit sagte die Gruppe schließlich zu.

Schritt aus der Anonymität?

Von April bis August 2023 wird die Ausstellung der Gruppe im Fränkischen Museum Feuchtwangen zu sehen sein. Was das Publikum genau erwartet, weiß man selbst im Kulturbüro nicht. "Es ist grundsätzlich alles möglich", sagt Maria Wüstenhagen. Völlig offen sei außerdem auch, ob die Gruppe oder einzelne Personen der Gruppe anlässlich der Ausstellungseröffnung an die Öffentlichkeit treten. Mit dem Titel "Nocturnal [...], was ein für allemal festzusetzen ist" steht immerhin das Motto der Ausstellung schon fest.

Diskussion über Umgang mit NS-Erbe

Das Künstler-Kollektiv hatte viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen, als sie in einer Oktobernacht 2020 die Zeppelintribüne auf dem ehemaligen NS-Reichsparteitagsgelände in Nürnberg mit Regenbogenfarben bemalt haben. Die Aktion entfachte eine Diskussion über Kunstfreiheit und den Umgang mit dem NS-Erbe. Der Feuchtwanger Kunstsommer startet am Freitag, den 21. April 2023. Besucherinnen und Besucher können sich die Ausstellung bis zum 13. August 2023 ansehen. Der Eintritt ist kostenfrei.