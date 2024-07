Nach Kritik: Mehr Unterstützung beim Grundschul-Ganztagsausbau

Artikel mit Audio-Inhalten Audiobeitrag

Klappt es noch mit der Ganztags-Garantie für Grundschüler? Zuletzt waren Zweifel aufgekommen. Denn in Bayern fehlt es an Geld, Räumen und Personal. Nun kündigt die Staatsregierung an: Sie will die Kommunen intensiver unterstützen.