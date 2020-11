Nach Kritik an Seenotrettung – Pfarrer verlässt Kirchengemeinde

Der Kirchenvorstand habe sich eingehend mit den Äußerungen von Pfarrer Matthias Dreher beschäftigt, heißt es in einer Pressemitteilung des Regionalbischofs Ark Nitsche. Dieser habe Pfarrer Dreher mit dessen Einverständnis mit allgemeinen kirchlichen Fragen betraut. Die inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Pfarrer gehe weiter, ohne aber den Frieden in der Gemeinde zu gefährden, so der Regionalbischof weiter.

Dreher hatte sich in einem Beitrag im Mitteilungsblatt des bayerischen Pfarrer- und Pfarrerinnenvereins kritisch über die Seenotrettung geäußert: So würden die Flüchtlinge bewusst ihr Leben riskieren. Demnach sei die Aussage, man könne als Christ niemanden ertrinken lassen, ein "deprimierend unterkomplexes Totschlag-Argument" in einer "schwierigen, dilemmatischen Frage der Ethik".

Umgehende Distanzierung von Kirchenvertretern

Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm äußerte sich öffentlich kritisch zu Drehers Aussage. Dessen Argument fuße auf der Behauptung, die Seenotretter seien der Grund dafür, dass Menschen die Überfahrt über das Mittelmeer riskierten. "Diese Behauptung ist widerlegt", so der Landesbischof. Auch der Nürnberger Stadtdekan Jürgen Körnlein distanzierte sich umgehend von dieser Aussage.

Auf der Internetseite des Dekanats Nürnberg veröffentlichte Körnlein eine Stellungnahme, zusammen mit den Nürnberger Dekaninnen und Dekanen und 68 Pfarrerinnen und Pfarrern. Darin steht, man könne über vieles diskutieren, auch über Rettungsschiffe, Entwicklungshilfe und Flüchtlingspolitik - aber: "Unter gar keinen Umständen darf man Menschen ertrinken lassen! Aus christlicher Sicht ist diese Forderung bedingungslos."

Kritik von Flüchtlings-Unterstützern, Beifall von der AfD

Die Seebrücke Nürnberg verurteilte auf ihrer Seite die Aussagen Drehers scharf. Er verknüpfe "rassistische mit theologischen Theorien". Von der AfD erhielt Dreher Zuspruch: Der Europa-Abgeordnete Bernhard Zimniok veröffentlichte einen Facebook-Post, in dem er Matthias Dreher zustimmt: "Pfarrer sagt die Wahrheit – und erntet dafür Shitstorm."