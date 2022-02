Nach Kriegsbeginn: Ukrainer in Eichstätt geschockt und in Angst

Am Donnerstagmorgen hat Russland den Krieg gegen die Ukraine begonnen. Das war erwartet und befürchtet worden, auch bei den Ukrainern in und um Eichstätt, die dem dortigen Collegium Orientale verbunden sind. Doch jetzt, wo die Befürchtung Wirklichkeit wird, sind die Menschen geschockt.

"Es ist das eingetreten, womit wahrscheinlich niemand gerechnet hat, ich auch nicht", sagt Andriy Mykhaleyko mit gedrückter Stimme. Er hat vor rund 20 Jahren im Collegium in Eichstätt studiert; mittlerweile ist er Professor an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Er lebt mit seiner Frau und seinen Kindern in der Gegend, Teile seiner Familie leben im Westen der Ukraine. "Mein Bruder erzählt von großen Schlangen vor Bankautomaten und Apotheken. Die Leute bereiten sich auf alle möglichen Szenarien vor."

Gegenwart mit Schrecken, Zukunft mit Sorgen

Was Mykhaleyko - neben der akuten Sorge um die Verwandten - am meisten zu schaffen macht, ist die Sorge um sein Land. "Es ist ein komisches Gefühl, wenn man weiß, dass man vielleicht nicht mehr in die Heimat fahren kann, die man kennt. Wann darf man, und welche Heimat wird das dann sein?"

Der Professor begrüßt zwar die Sanktionen des Westens und ist sich sicher: Ein Angriff auf Russland würde alles noch schlimmer machen. Hoffnung, dass die Sanktionen etwas bewirken, hat er dennoch kaum - und er sieht pessimistisch in die Zukunft. "Ich hoffe nur, dass die Menschen in Russland die Tragik des Ganzen erkennen und dagegen etwas unternehmen. Die Ukrainer haben Russland nie angreifen wollen, sie sind keine Feinde von Russland. Aber der russische Präsident macht so viel kaputt, für die nächste Generation mindestens. Es ist jetzt so viel Hass momentan im Umlauf. Das alles wieder zu heilen wird Jahrzehnte dauern."

Nach Kriegsbeginn: Sorge um Studenten in der Ukraine

Toleranz gegenüber Menschen anderer Nationen und Konfessionen - das ist oberstes Gebot im Collegium Orientale. "Wer das nicht mitbringt, ist hier am falschen Ort", sagt Rektor Oleksandr Petrynko. Auch bei ihm überwiegen seit dem Kriegsbeginn am Donnerstagmorgen Schrecken und Sorgen - vor allem um die Studenten, die gerade Semesterferien haben und nach Hause in die Ukraine gefahren sind. "Gestern wurde in der Ukraine im gesamten Land der Kriegszustand ausgerufen, und das ist sicherlich auch mit Ein- und Ausreiseeinschränkungen verbunden. Ich mache mir Sorgen, ob unsere Studenten auf regulärem Weg zurückkommen können", sagt er.

Angst vor Kriegstoten - und spürbare Solidarität

Die Vorstellung möglicher Kriegstoter macht Petrynko zu schaffen. "Unsere ukrainischen Studenten und ich sind zutiefst innerlich aufgewühlt und betroffen, denn wenn ein Land angegriffen wird, werden in erster Linie die Menschen, die dort leben und zu Hause sind, angegriffen und leiden darunter. Und wir hoffen, dass wir möglichst wenige Menschen in diesem Krieg verlieren", sagt er. Was ihn trägt, ist der Zuspruch, den er bekommt. "Viele Menschen bekunden ihre Solidarität mit unserer Gemeinschaft und dem ganzen Land. Sie fühlen mit, sie zittern mit, sie beten mit, und dafür sind wir von Herzen dankbar."