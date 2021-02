Nach Kraftwerksbrand in Nürnberg: Mobile Heizanlagen laufen

Klirrend kalt war es in der vergangenen Nacht in Nürnberg. Damit die Bewohner in den vom Kraftwerksbrand betroffenen Stadtteilen möglichst nicht frieren mussten, hatte der Energieversorger N-Ergie zusammen mit dem Nürnberger Kristenstab bis gestern Abend sechs mobile Heizanlagen organisiert und installieren lassen. Die Geräte waren mit Lkws aus München und Sachsen nach Nürnberg transportiert worden. Noch ist unklar, inwieweit die Geräte die Temperaturen in allen Wohnungen hochhalten konnten.