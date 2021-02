Nach Kraftwerksbrand: Schäden an Mobilfunkantenne werden behoben

Nach dem Brand im Nürnberger Großkraftwerk Franken am vergangenem Montag ist in einigen Gebieten Nürnbergs und des Landkreises Fürth die Mobilfunknutzung und auch die Internetnutzung gestört. Heute sollen die Schäden behoben werden.

Nürnberg und Landkreis Fürth betroffen

Die Stromversorgung der Antennen auf dem Dach des Kraftwerks, die Mobilfunksignale weiterleiten sollen, wurden nach dem Brand vorübergehend abgeschaltet, so der Betreiber Telefonica auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks. Damit ist die mobile Telefonie und Datennutzung im O2-Netz derzeit eingeschränkt. Betroffen sind unter anderem der Stadtteil Nürnberg-Gebersdorf, Oberasbach, Unterasbach, Roßtal, Ammerndorf, Großhabersdorf und Cadolzburg.

Laut Telefonica können derzeit benachbarte Mobilfunkstandorte in vielen Fällen die Versorgung übernehmen. Die Technik auf den Türmen des Kraftwerks seien selbst nicht betroffen. Es liege an der Stromversorgung er Masten. Sie konnte in der vergangenen Woche zunächst wiederhergestellt werden. Nun müssten die Techniker eine neue Glasfaseranbindung legen, heißt es weiter.

Arbeiten an mobiler Heizanlage dauert an

Am vergangenen Freitag war eine weitere, größere mobile Heizanalage aus Nordrhein-Westfalen am Kraftwerk angekommen. Seitdem sind Techniker damit beschäftigt, die Anlage ans Netz zu bringen. Die N-Ergie rechnet bis Mitte der Woche damit, die Anlage betriebsbereit zu haben, so Sprecher Michael Enderlein auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks. Normalerweise dauere so etwas einige Wochen. Diese leistungsstärkere mobile Einheit solle die kurzfristige Übergangsversorgung der kleineren Anlagen in den betroffenen Ortsteilen auf mittelfristige Sicht ersetzen. Die größere Anlage arbeite laut Michael Enderlein nach dem gleichen Prinzip, nur eben mit größerer Leistung. Damit soll die Versorgung wieder in vollem Umfang möglich sein.

Bislang lag der Fokus auf der Versorgung der Altenheime und der Klinik, im Anschluss sollte die Wohnbebauung versorgt werden, nun könne bald auch die betroffene Schule wieder voll bedient werden. Auch der Kraftwerksbetreiber Uniper unterstützt derzeit "mit Hochdruck" die Integration der Fünf-Megawatt-Anlage, so Unternehmenssprecher Theodoros Reumschüssel zum BR. Dies sei eine komplizierte Angelegenheit, die Anlage brauche selbst eine starke Stromversorgung, zudem benötige sie einen Anschluss an das Fernwärmenetz und auch Brennstoff. Allerdings würden bald wieder frostfreie Nächte erwartet werden, so Reumschüssel weiter, damit sei die kritische Lage vorbei.

Im Kraftwerk selbst gingen derzeit die Reinigungsarbeiten weiter voran. Aktuell und voraussichtlich noch mehrere Wochen sei man zudem mit der Analyse des Schadensumfangs beschäftigt. Bei vielen Geräten sei augenscheinlich nicht klar, ob es sich nur um oberflächliche oder tiefergehende Schäden handle.