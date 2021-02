Nach Kraftwerksbrand: Heizgeräte gegen Mega-Kälte kommen

Zwei Tage nach dem Brand in einem Großkraftwerk in Nürnberg steht dem lokalen Energieversorger die Belastungsprobe erst noch bevor. Das große Problem sei die kommende Nacht zum Donnerstag, sagte der Vorstandschef des Versorgers N-Ergie, Josef Hasler, gestern Abend in der Rundschau im BR-Fernsehen. Die kommende Nacht soll Hasler zufolge mit Temperaturen von bis zu minus 18 Grad die kälteste in den nächsten zehn Tagen werden. Die N-Ergie arbeitet daher an mobilen Lösungen, um bis heute Abend zusätzliche Wärmeleistung ins Netz einspeisen zu können. Damit soll gewährleistet werden, "die kommende Nacht überstehen zu können, ohne dass die Temperaturen in den Wohnungen zu sehr absinkt", heißt es in einer Mitteilung der Stadt Nürnberg von heute morgen.