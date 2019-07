In einer Pressekonferenz nach dem letzten Verhandlungstag im sogenannten Korruptionsprozess gegen den Regensburger Oberbürgermeister haben Wolbergs und seine Anwälte ihren Eindruck über das Verfahren zusammengefasst und angekündigt, in Revision zu gehen.

Wolbergs zufrieden mit Urteil

Wolbergs sagte bei der Pressekonferenz: "Ich bin mit diesem Urteil sehr zufrieden." Im Kern sei festgestellt worden, dass er nicht käuflich gewesen sei und es keine Verbindung zu einer Diensthandlung gegeben hätte. "Der Schleier der Korruption ist umsonst über die Stadt gelegt worden", fasste Wolbergs die Urteilsbegründung zusammen.

"Nun solle mir mal einer erklären, warum ich zurücktreten solle." Joachim Wolbergs

Wolbergs kritisiert Staatsanwaltschaft

Von der Staatsanwaltschaft hätte er sich nach dem Urteil ein demütigeres Verhalten gewünscht. Dass die Ermittlungsbehörde nun in Revision vor den Bundesgerichtshof ziehen wolle, sei "eine Dreistigkeit". Dabei wiederholte er: "Sie hat kein Rechtsbewusstsein." Man solle über einen Untersuchungsausschuss nachdenken.

Anwalt: Fall von klarem Freispruch

Peter Witting, einer von Wolbergs Anwälten im Prozess, beurteilte die Verteidigungsstrategie als Aufklärungsarbeit. "Wir haben uns entschieden mitzuwirken." Der gesetzliche Auftrag der Staatsanwaltschaft sei nicht erfüllt worden, so Witting.

"Ich möchte nicht Herr Wolbergs sein, weil ich keinem das wünsche, was Herr Wolbergs erlebt hat." Anwalt Peter Witting

Es sei unfair und nicht geboten, die Entscheidung des Gerichts zu kritisieren. "Aus meiner Sicht wäre es ein klarer Freispruch gewesen."

Anwälte fordern Aufhebung der vorläufigen Suspendierung

Für Rechtsanwältin Jutta Niggemeyer-Müller hätte es auch zu einer Einstellung des Verfahrens kommen können. Sie kritisierte, dass Wolbergs bei der Staatsanwaltschaft nie Gehör bekommen habe und seine Grundrechte verletzt worden seien. Dass Wolbergs trotz Verurteilung wegen eines Korruptionsdelikts straffrei bleibt, kommentierten die Anwälte als folgerichtig. Niggemeyer-Müller sieht darin ein Stück weit eine Rehabilitierung ihres Mandanten. Wolbergs und seine Verteidiger erwarten daher von der Landesanwaltschaft auch eine baldige Aufhebung der vorläufigen Suspendierung. Dies könne sich aber noch bis Herbst ziehen.

Zweites Verfahren gegen Wolbergs

Allerdings ist noch ein zweites Verfahren gegen Wolbergs anhängig: wegen Bestechlichkeit. Allein aus diesem Sachverhalt folgt die vorläufige Suspendierung, so die Landesanwaltschaft. Aber auch wenn sich die Suspendierung bis nächstes Jahr ziehen würde: "Zur Kommunalwahl 2020 werde ich auf jeden Fall antreten", sagte Wolbergs. Wie er das finanzieren werde, weiß er noch nicht. "Keine Spenden, keine Sorge!"

Lob für Richterin

Wolbergs bedankte sich bei der vorsitzenden Richterin für ihre Verfahrensführung und die aus seiner Sicht klar formulierte Urteilsbegründung. Sie habe Ermittlungen übernommen, "was nicht ihre Aufgabe ist, sondern die der Staatsanwaltschaft", so Wolbergs.

Wolbergs enttäuscht von Bayern-SPD

Wolbergs übte scharfe Kritik an einem Regensburger Strafrechtsprofessor. Dieser habe gesagt, dass der Bundesgerichtshof (BGH) das Urteil korrigieren müsse. Auch Wolbergs Anwälte wollen vor das BGH ziehen. Dabei hoffen der OB und seine Verteidiger auf Klarheit, was Spenden auf kommunaler Ebene und für Amtsträger angeht. Dass Vertreter der SPD sich weiterhin von Wolbergs distanzieren, gehe ihn nichts mehr an. Aber: Von der SPD hätte er sich eine Entschuldigung erwartet.

Verein "Brücke" will Wolbergs als OB-Kandidat nominieren

Vor der Pressekonferenz wurde bekannt, dass der Vorstand des Vereins "Brücke - Ideen verbinden Menschen e.V." am Mittwochabend beschloss, Joachim Wolbergs als OB-Kandidat zu nominieren. Das geht aus einer Mitteilung des Vereins hervor. Am 22. Juli soll er offiziell als Spitzenkandidat nominiert werden. In der Mitteilung heißt es:

"Joachim Wolbergs war in seiner Zeit als Bürgermeister und als Oberbürgermeister ein herausragender Repräsentant unserer Stadt. 70 Prozent der Regensburger hatten Wolbergs 2014 zum Oberbürgermeister gewählt." Mitteilung Verein 'Brücke'

Auch der Verein fordert, die vorläufige Suspendierung umgehend aufzuheben. Der Verein ist ein Zusammenschluss von Wolbergs und seinen Unterstützern. Wolbergs selbst ist Vorsitzender.