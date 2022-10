Nach Waffenfund im Auto: Razzia in Ober- und Niederbayern

Die Polizei hat am Montagnachmitag begonnen, Objekte in Ober- und Niederbayern zu durchsuchen. Hintergrund ist ein Fund mehrerer Waffen und von Nazidevotionalien bei einer Verkehrskontrolle am Wochenende auf der A92 bei Moosburg. Die zwei aus dem Landkreis Miesbach stammenden Fahrzeuginsassen wurden festgenommen.

Waffen und verdächtige Flasche gefunden

Mehrere Polizeieinheiten verschiedener Dienststellen hatten in der Nacht von Samstag auf Sonntag zuvor eine Großkontrolle auf dem Parkplatz "Moosburger Au-Ost" an der A92 eingerichtet. Alle Fahrzeuge und ihre Insassen, die zwischen 21 Uhr und 3 Uhr morgens Richtung Deggendorf unterwegs waren, wurden überprüft.

Im Opel Corsa zweier junger Männer aus dem Landkreis Miesbach wurden die Einsatzkräfte gleich mehrfach fündig. Die 18- und 21-Jährigen hatten mehrere Schreckschusswaffen, eine Armbrust, Pfeil und Bogen sowie verschiedene Messer dabei. Wegen einer verdächtigen Flasche wurden Spezialisten des Bayerischen Landeskriminalamts hinzugezogen. Diese konnten Entwarnung geben, der Inhalt war kein Sprengstoff, muss jedoch noch näher untersucht werden.

Außerdem fanden sich in dem Pkw mehrere Gegenstände mit nationalsozialistischen Kennzeichen.

Objekte im Landkreis Miebach und Freyung-Grafenau werden durchsucht

Die beiden Männer, die nach Niederbayern unterwegs waren, wurden festgenommen, die Waffen und Nazidevotionalien sichergestellt. Die Kriminalpolizei Erding ermittelt wegen Verstößen gegen das Waffengesetz und der politischen Motivation des 18- und des 21-Jährigen. Dazu werden gegenwärtig Objekte im Landkreis Miesbach, also dem Wohnort der beiden, und dem Landkreis Freyung-Grafenau in Niederbayern durchsucht.