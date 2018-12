Nach Knochenmarkspende: Isabella darf Weihnachten nach Hause

Das Schicksal der kleinen Isabella beschäftigt viele Menschen in und um Hof. Und jetzt hat sich für ihre Familie schon vorzeitig der Weihnachtswunsch erfüllt: Das kleine Mädchen, das mit gerade mal fünf Monaten lebensbedrohlich erkrankte, kann Weihnachten zuhause feiern. Das berichtet seine Mutter Sandra Schott gegenüber dem Bayerischen Rundfunk.

Stammzellen-Spende verlief positiv

Wenige Monate nach der Geburt erkrankte das Baby an einer seltenen Krankheit des Immunsystems – der sogenannten Hämophagozytischen Lymphohistiozytose kurz (HLH). Seit Juni wurde Isabella erst in Köln behandelt, wo ihre aus Hof stammenden Eltern seit einigen Jahren leben. Und dann konnte ihr schließlich im September in der Uniklinik Hamburg die lebensnotwendige Stammzellen-Spende übertragen werden. Seitdem entwickelt sie sich gut, erzählt ihre Mutter. Und Sandra Schott fühlt sich beim aktuellen Song für die BR-Benefiz-Aktion "Sternstunden" oft an Isabella erinnert – ein kleines Mädchen, das tapfer kämpft.

Weihnachtsbaum wäre zu gefährlich

Durch die massiven Chemotherapien vor der Transplantation ist das Immunsystem von Isabella noch geschwächt, deshalb mussten vor ihrer Rückkehr aus der Klinik zum Beispiel alle Pflanzen aus der Wohnung geräumt werden, ein echter Weihnachtsbaum ist auch noch zu gefährlich. Doch die Familie ist glücklich, die Feiertage doch zu Hause verbringen zu können – und freut sich auch schon darauf, Anfang Januar den ersten Geburtstag von Isabella zuhause zu feiern. Freunde und Verwandte hatten im August in Hof kurzfristig mit der DKMS, der Deutschen Knochenmark-Spender-Datei, eine Typisierungsaktion organisiert. Da hatten sich rund 1.400 Menschen registrieren lassen. Aus anderen Aktion der DKMS konnte schließlich eine Spenderin für Isabella gefunden werden, weitere Details teilt die Organisation nicht mit.