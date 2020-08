Nach Knochenfund in Waldstück: Polizei prüft Vermisstenfall

Eine Passantin hat am Samstagnachmittag einen menschlichen Schädelknochen in einem Waldstück bei Neualbenreuth gefunden. Von einem Verbrechen geht die Polizei derzeit zwar nicht aus. Die Ermittler prüfen aber den möglichen Zusammenhang zu einem Vermisstenfall aus dem Jahr 2010.

Schädeldecke weist Verletzungen auf

Die Schädeldecke zeige zwar zwei Verletzungen, so die Polizei. Die Untersuchung eines Gerichtsmediziners habe aber ergeben, dass die Narben von früheren Operationen stammten. Jetzt geht die Polizei der frage nach, wer die Person war, deren Knochen im Wald gefunden wurden.

Möglicher Zusammenhang: 80-Jähriger verschwand vor zehn Jahren

Deshalb werde jetzt ein möglicher Zusammenhang zu einem Vermisstenfall aus dem Jahr 2010 geprüft. Damals war ein 80-Jähriger verschwunden. Der demenzkranke Mann war zuletzt vor zehn Jahren an einem Hotel gesehen worden, das in der Nähe des Fundorts liegt. Die Kriminalpolizei durchsuchte bereits am Samstag das Waldstück und fand dabei weitere Knochenteile, außerdem Kleidungsstücke. Ob der Schädel, die Knochen und die Kleidung von dem vermissten 80-Jährigen stammen, ist aber noch unklar.