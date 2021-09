Nach knappem Bürgerentscheid: Streuobstzentrum soll kommen

Der beschauliche Burgbernheim im Landkreis Neustadt Aisch-Bad Windsheim ist bekannt für seine Streuobstwiesen. So gibt es hier auch einen Streuobstlehrpfad, selbst produzierte Säfte oder Seccos und zahlreiche Aktionen passend zum Thema Streuobst. Ein Kompetenzzentrum sollte das komplett machen und gleichzeitig den Ortskern beleben. Doch auf den letzten Metern regte sich Widerstand.

Für Gäste und Einheimische

Das Kompetenzzentrum soll eine Vinothek, eine Mosterei, Infos rund um Obst und Umwelt sowie einen Veranstaltungsraum beinhalten. Angesprochen werden dabei Einheimische und Gäste. Platz finden soll das Projekt in zwei alten, denkmalgeschützte Gebäuden. Entsprechende Fördergelder sind bereits beantragt und genehmigt worden, erklärt Bürgermeister Matthias Schwarz von den Freien Bürgern. Damit trage die Stadt nur 20 Prozent des knapp 7 Millionen Euro Projekts.

Jahrelange Zustimmung, dann Wende

Die Planungen für das Zentrum begannen schon 2014. Nachdem es jahrelang ohne Gegenstimmen durch den Stadtrat ging, regte sich vor zwei Jahren Widerstand von Seiten der SPD. Als damals die Pläne ohne Bürgerbeteiligung konkret wurden, stellt auch SPD-Stadtrat Karl-Otto Mollwitz das Projekt im Ortsinneren infrage. Immerhin seien nie alternative Nutzungen für die beiden alten Häuser, noch alternative Standorte für das Streuobstzentrum ernsthaft geprüft worden.

Alternative: erschwinglicher Wohnraum

Der Vorschlag der SPD: Aus den denkmalgeschützten Häuser – ebenfalls mit Fördergeldern – städtische Wohnungen machen. Diese könnten barrierefrei gestaltet beispielsweise für Menschen mit Behinderung oder Senioren, aber auch für junge Menschen, die sich vielleicht kein Eigenheim leisten können, entstehen. Laut Stadtrat Mollwitz habe das vor einigen Jahren mit dem alten Seilerhaus wenige Meter weiter gut geklappt. Dies habe den Ort rund um das Haus wieder aktiv gemacht. Diese Belebung hätte man auch in den Häusern neben dem Rathaus – auch außerhalb der Tourismussaison.

Wohnungen in Neubaugebieten geplantGanz anders sieht das Bürgermeister Matthias Schwarz. Mit Wohnungen könne man nur teilweise beleben. Den Mangel an auch günstigem Wohnraum sehe er. Daher seien Mehrgeschosswohnungen in einem neu ausgewiesenen Neubaugebiet in Burgbernheim geplant.