Nach Kita-Urteil: Kritik an Söders Corona-Linie

Es ist Wasser auf die Mühlen der Opposition in Bayern: Zum fünften Mal innerhalb von zwei Monaten hat ein Gericht eine Corona-Beschränkung der bayerischen Staatsregierung gekippt oder zumindest beanstandet. Nach dem Verkaufsverbot für große Geschäfte mit mehr als 800 Quadratmetern, der 20-Uhr-Regel für die Außengastronomie, dem Wellness-Verbot für Hotels und der Corona-Sperrstunde für Restaurants und Biergärten haben Richter nun die Einschränkungen bei der Kinderbetreuung gerügt.

Zwar weist die Staatsregierung zu Recht darauf hin, dass die Corona-Verordnungen des Freistaats in sehr vielen Fällen von Gerichten bestätigt wurden. Trotzdem gilt auch: Die Einschränkungen, die gerichtlich beanstandet wurden, mehren sich. SPD-Sozialexpertin Doris Rauscher spricht von einer "weiteren krachenden Niederlage für die Staatsregierung". Und der Grünen-Bundestagsabgeordnete Dieter Janecek spottet: "Das Corona-Verordnungschaos der Staatsregierung ist langsam rekordverdächtig."

Opposition: Kitas sofort öffnen

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte erst am Samstag in einer Videobotschaft seinen Anti-Corona-Kurs verteidigt: Auch in Deutschland schleiche sich Corona an manchen Orten zurück. Angesichts der Fälle in Nordrhein-Westfalen, Berlin und anderswo spüre man, "dass wir sehr aufpassen müssen". Und Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) betonte, die Staatsregierung habe während der Corona-Pandemie umsichtig und rechtmäßig gehandelt. "Es gibt mehrere hundert Gerichtsverfahren - von denen, die abgeschlossen wurden, haben wir aber gerade einmal zwei bis drei Prozent verloren."

Die SPD-Landtagsabgeordnete Ruth Müller dagegen wirft der Staatsregierung nach dem Gerichtsbeschluss aus Regensburg zur Kinderbetreuung vor, ihr fehle ein Plan, "wie es weitergehen soll und kann". Es könne nicht sein, "dass die Gerichte jetzt die Entscheidungen treffen". Schon länger drängen Sozialdemokraten, Grüne und FDP einhellig darauf, die Kindergärten bereits jetzt für alle Kinder zu öffnen - und nicht erst am 1. Juli. Mit Blick auf den Gerichtsbeschluss sehen sie sich darin bestätigt.

Von Brunn: Auch Schulen müssen aufgemacht werden

Für den SPD-Verbraucherschutzexperte Florian von Brunn ergibt sich aus der Gerichtsentscheidung sogar noch ein viel weitreichender Schritt: "Wer weiterdenkt, muss zu dem Schluss kommen, dass auch die Schulen komplett aufgemacht werden müssen", twitterte er. Man müsse sich die Frage stellen, wie die Kinderrechte gewahrt werden - und zwar auf Bildung, Betreuung und Schutz vor (familiärer) Gewalt. Dies habe das Regensburger Verwaltungsgericht berücksichtigt.

Gericht: Betreuungsverbot "nicht mehr verhältnismäßig"

Eine unmittelbare Auswirkung hat der Beschluss aus Regensburg zwar nur auf den Kindergartenbesuch des Vierjährigen, dessen Eltern vor Gericht gezogen waren. Er darf seit ein paar Tagen wieder in die Einrichtung. Trotzdem geht von der Entscheidung ein Signal aus. Denn die Richter stuften das derzeit noch gültige Verbot der regulären Betreuungsangebote wegen Corona als nicht mehr verhältnismäßig ein - auch mit Blick auf die aktuelle Zahl der Infizierten.

Dass die regulären Betreuungsangebote entfallen und Kindertageseinrichtungen nicht betreten werden dürfen, finde im Infektionsschutzgesetz keine hinreichende gesetzliche Grundlage mehr, hieß es zur Begründung. Auch seien die Rechte des Kindes und seiner Eltern bei Erlass der Allgemeinverfügung "nicht entsprechend ihrem Gewicht berücksichtigt worden". Um das Infektionsrisiko einzudämmen, sind nach Meinung des Gerichts auch weniger einschneidende Maßnahmen ausreichend - zum Beispiel bestimmte Verhaltens- und Hygieneregeln.

Grüne: Kita-Regelbetrieb sofort

Der bayerische Grünen-Fraktionschef Ludwig Hartmann forderte, als Reaktion auf das Regensburger Urteil "die Kinderbetreuung schlagartig für alle wieder zu öffnen" und in den Regelbetrieb zu überführen. Niemand könne mehr begründen, warum die aktuell weiterhin von der Betreuung ausgeschlossenen 20 Prozent der Kinder zu viel seien, um den Infektionsschutz einzuhalten. Die Studien der vergangenen Wochen hätten deutlich gezeigt, dass das Ansteckungsrisiko bei Kindern geringer sei als zunächst gedacht.

Hartmann bemängelte auch, dass die Staatsregierung bei den Lockerungen "etwas zu langsam" vorgehe. Allerdings wollte der Grünen-Fraktionschef keine grundsätzliche Kritik an der bayerischen Anti-Corona-Politik vornehmen. Vieles in den vergangenen Monaten sei Neuland gewesen. "Jetzt sich hinzustellen und zu sagen: 'Alles ist falsch gelaufen' - das wäre auch komplett falsch", betonte Hartmann.

FDP kritisiert "rechtswidrige Verordnungen"

Weniger differenziert sieht das die AfD-Fraktion im Landtag. Sie beklagt ganz grundsätzlich eine "Corona-Hysterie" und fordert, alle Einschränkungen sofort aufzuheben. Bayerns FDP-Fraktionschef Martin Hagen sagte derweil schon vor Bekanntwerden des neuen Beschlusses in einem Interview: "Mich ärgert, dass CSU und Freie Wähler am laufenden Band rechtswidrige Verordnungen erlassen. Aber es freut mich, dass wir unabhängige Gerichte haben, die das korrigieren."

Mit Blick auf das Regensburger Kita-Urteil warf die stellvertretende FDP-Vizefraktionschefin Julika Sandt der Staatsregierung vor, sie habe Kinder "monatelang wie Superspreader behandelt". Jetzt springe der Rechtsstaat den Familien mit einem Urteil zur Seite. "Das Gericht hat die Zukunftschancen der Kinder und die Existenznöte der Eltern im Blick. Ganz im Gegensatz zu CSU und Freien Wählern."

Staatsregierung will gegen Entscheidung vorgehen

Nach den ersten vier juristischen Schlappen hatte die Staatsregierung ihre Linie jeweils korrigiert: Das Verkaufsverbot für große Geschäfte wurde schnell aufgehoben, die Öffnungszeiten der Gastronomie ausgedehnt. Seit heute dürfen auch Wellnessbereiche und Saunen im Freistaat wieder öffnen. Bei der Kinderbetreuung aber bleibt die Koalition offenbar bei ihrer bisherigen Linie.

"Die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Regensburg erging lediglich im Rahmen des einstweiligen Rechtsschutzes. Dort erfolgt nur eine summarische Prüfung", erklärte ein Sprecher des Familienministeriums auf BR-Anfrage. "Wir sind nach wie vor der Ansicht, dass der Weg der schrittweisen Lockerungen geboten und notwendig ist, um die erreichten Erfolge bei der Bekämpfung der Pandemie nicht zu gefährden." An erster Stelle stehe der Schutz der Kinder, ihrer Eltern und der Beschäftigten in den Kitas. "Deshalb werden wir gegen die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Regensburg auch Beschwerde einlegen."

Das Ministerium verweist darauf, dass ab 1. Juli ohnehin wieder alle Kinder ihre Kindertageseinrichtung besuchen könnten. "Damit haben alle Eltern und Kinder in Bayern eine verlässliche Perspektive."

Lehrerverband sieht nach Beschluss keinen Handlungsbedarf

Der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband (BLLV) will aus dem Kita-Beschluss derweil keine unmittelbaren Schlüsse auf die Grundschulen im Freistaat ziehen. Bis zu den Sommerferien sollten die nun erarbeiteten Konzepte - also in der Regel eine Mischung aus Unterricht in der Schule und Lernen zuhause - umgesetzt werden, sagte BLLV-Präsidentin Simone Fleischmann dem BR.

Allerdings müsse man schon jetzt alle möglichen Modelle für das neue Schuljahr ab September diskutieren, betonte Fleischmann. Dabei gelte: "Je mehr Unterricht live, desto besser."