Nach Kita-Brand: Feuerwehr transportiert weiter Bauschutt ab

Schutt auf Lkw gerät in Brand

Am Mittwoch war es bei einem dieser Transporte am Nürnberger Plärrer zu einem Zwischenfall gekommen: Die Ladung Brandschutt hatte sich auf der Lkw-Ladefläche erneut entzündet. Der Fahrer bemerkte eine Rauchentwicklung und verständigte die Feuerwehr. Das Feuer habe schnell gelöscht werden können, so die Angaben. Der Lkw konnte anschließend, begleitet von einem wasserführenden Fahrzeug, seinen Weg zum Zwischenlagerplatz fortsetzen.