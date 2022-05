Nach Kindergarten-Brand: Polizei lässt Fake-News-Video löschen

Laut Angaben der Polizei werden auf diversen Social-Media-Plattformen irreführende und falsche Behauptungen bezüglich des Brandereignisses verbreitet. In einem Video auf Youtube hieß es, für den Brand auf der Baustelle einer neuen Kindertagesstätte in Nürnbergs Norden vom 9. Mai seien ukrainische Flüchtlinge verantwortlich, die Polizei dürfe aber nicht in diese Richtung ermitteln. Der Hinweis auf das Video sei über Twitter bei der Polizei eingegangen, heißt es auf Nachfrage des BR.

Keinerlei Hinweise auf Brandstiftung

Die Polizei hatte den Fall am Montag öffentlich gemacht und Ermittlungen wegen des Verdachts auf Volksverhetzung gegen Unbekannt eingeleitet. Explizit betonen die Ermittler, dass es keine Hinweise auf Brandstiftung gebe. Demnach konnte die Stelle des Brandausbruches engräumig lokalisiert werden. Mögliche Zündquellen wurden ausgemacht, die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern aber noch an. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung, hätten sich dabei bislang nicht ergeben, so die Polizei.

Neue Kindertagesstätte komplett abgebrannt

Bei dem Brand Anfang Mai wurde der Neubau einer Kindertagesstätte im Nürnberger Norden durch das Feuer komplett zerstört. Vier Tage lang beschäftigte der Großbrand die Einsatzkräfte. Die Nürnberger Berufsfeuerwehr, sämtliche Freiwillige Feuerwehren Nürnbergs, das THW Nürnberg, der Rettungsdienst, die Polizei und städtische Dienststellen waren im Einsatz. Lkw-Fahrer transportierten den Brandschutz ab.

Der zwölf Millionen Euro teure zweigeschossige Flachbau in der Grünewaldstraße war nicht mehr zu retten, er musste abgerissen werden. Ab Herbst hätten der Kindergarten und der Hort für 250 Kinder geöffnet werden sollen. Die Kinder mussten anderweitig untergebracht werden. Beim Brand wurde niemand verletzt.