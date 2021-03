Nach Juwelenraub in Bamberg: Zwei Männer vor dem Landgericht

Vor dem Bamberger Landgericht müssen sich ab heute zwei Männer wegen eines Überfalls auf ein Juweliergeschäft am Grünen Markt im Januar 2019 verantworten. Bei dem Überfall wurden Uhren und Schmuck im Wert von mehr als 750.000 Euro gestohlen.

Mit dem Auto in das Schaufenster des Bamberger Juweliers

Laut Anklage sollen der 44-Jährige und der 51-Jährige mit zwei weiteren unbekannten Mittätern zunächst ein Auto gestohlen haben. Mit dem Auto sollen die Männer dann in das Schaufenster eines Juweliergeschäftes in der Bamberger Innenstadt gefahren sein. Anschließend seien sie über das zerbrochene Fenster in den Laden eingedrungen und hätten Vitrinen und Schaukästen eingeschlagen. Auch das Fluchtauto hatten die Männer laut Anklage zuvor im Bamberger Stadtgebiet gestohlen.

Zweiter Raubversuch scheitert

Der 44-Jährige soll außerdem im November 2019 mit der gleichen Masche versucht haben, ein anderes Juweliergeschäft in Bamberg zu überfallen. Mit zwei Mittätern soll er mehrmals erfolglos gegen die Tür des Ladens gefahren sein, bevor die Bande ohne Beute mit einem zweiten Wagen floh.

Staatsanwaltschaft spricht von schwerem Bandendiebstahl

Die beiden Männer müssen sich unter anderem wegen schweren Bandendiebstahls verantworten. Für den Prozess sind vier weitere Termine am Bamberger Landgericht angesetzt.

Polizist überfällt Bamberger Juwelier im Januar 2021

Erst vor zwei Monaten kam es erneut zu einem solchen Einbruch in Bamberg - wieder mit einem Auto, wieder bei demselben Juwelier wie zwei Jahre zuvor. Einen direkten Zusammenhang zwischen den Taten gebe es aber nicht, erklärte ein Polizeisprecher. Die beiden Verdächtigen im neuen Fall, ein 30-Jähriger sowie ein Polizist aus Berlin, kämen für den ersten Einbruch nicht in Frage.