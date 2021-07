Nach Junggesellenabschied: Mann irrt leicht bekleidet umher

Der Mann, der nach einem Junggesellenabschied leicht bekleidet umherirrte, sei laut Polizei "sichtlich betrunken" gewesen. Seine Mitfeiernden holten ihn wenige Stunden später im Krankenhaus ab. Dort wurde er wegen leichter Verletzungen hingebracht.

"Wegen Alkohol die Orientierung verloren"

Laut Polizei gab der 30-Jährige an, dass er auf einem Junggesellenabschied in Baden-Württemberg gewesen sei, nun aber nicht mehr wisse, wo er sei. Der Junggesellenabschied habe allerdings in der Nähe von Thannhausen in Bayern stattgefunden. Der Mann habe "aufgrund der Alkoholisierung jedoch die Orientierung verloren", heißt es von der Polizei.