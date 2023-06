Nach "Job-Speed-Dating" im Kindergarten: Zwei Bewerberinnen

Der Fachkräftemangel in Kindergärten und Krippen wird immer dramatischer. Aus lauter Verzweiflung hat deshalb das Kinderhaus im niederbayerischen Weng bei Landshut am gestrigen Montag zu einem "Job-Speed-Dating" eingeladen. Und es sind tatsächlich Interessenten gekommen. Der unbürokratische Termin hatte Erfolg, hat aber auch gezeigt, dass nicht alle geeignet waren.

Zwei Interessentinnen gehen ins Bewerbungsverfahren

"Einige Interessenten haben sich gestern Nachmittag bei dem "Job-Speed-Dating' vorgestellt", erzählt Sabina Klinger, die Leiterin des Kinderhauses in Weng im Landkreis Landshut, am Dienstag auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks. Eine konkrete Zahl wollte sie aber nicht nennen. "Und wir haben sehr viele Reaktionen auf die Berichterstattung im BR bekommen, das war überwältigend." Allerdings seien zu dem "Job-Speed-Dating" auch einige gekommen, die die erforderliche Qualifikation als Erzieherin beziehungsweise Kinderpflegerin nicht vorweisen konnten. Immerhin zwei der Bewerberinnen gehen jetzt aber in ein richtiges Bewerbungsverfahren.

Hoffnung auf Verstärkung: Bedarf wäre da

Es besteht also die Hoffnung, dass sie in Weng trotz des Fachkräftemangels Verstärkung bekommen und irgendwann vielleicht eine zusätzliche Gruppe in der Kinderkippe eröffnen können. Das werde sich in den kommenden Monaten entscheiden. Aktuell werden im Kinderhaus in Weng rund 125 Kinder betreut. Es müsste dringend eine weitere Gruppe öffnen, die Warteliste ist lang. Die Räume stehen bereit, doch es fehlt das Personal. Alle Versuche, mit Zeitungsannoncen neue Mitarbeiter zu finden, sind gescheitert.

Mitarbeiterin hatte Idee mit dem "Speed-Dating"

Deshalb haben sie es gestern mit einem "Job-Speed-Dating" versucht: "Eine Kollegin aus dem Team hatte die Idee, und ich war gleich Feuer und Flamme. Ganz ohne das übliche Procedere mit Bewerbungsschreiben konnten sich Interessierte ihren potentiellen neuen Arbeitsplatz anschauen und zum "Speed-Dating" kommen. Ohne Lebenslauf, Passfoto und Zeugnisse. Es ging einfach darum, sich einmal kennenzulernen und den Arbeitsplatz anzuschauen", sagte die Leiterin des Kinderhauses in Weng, das Kindergarten und Krippe umfasst.

"Es ging darum, herauszufinden, ob das Zwischenmenschliche schon mal passt. Das Kennenlernen erfolgte in lockerer Atmosphäre. Ohne dieses typische Bewerbungsverfahren und ohne gleich auf Leistung zu schauen, sondern eher auf die Persönlichkeit", sagt die Teamleiterin. Gesucht werden Erzieherinnen und Kindergärtnerinnen, Männer sind natürlich genauso erwünscht.