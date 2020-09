Nach Job-Abbau: So will der Freistaat Augsburg fördern

Die bayerische Staatsregierung will den Standort Augsburg fördern und ausbauen. Das erklärte Ministerpräsident Söder am Montag in München. Geplant sei, das bayerische Luftfahrtprogramm, das Premium-Aerotec zugute kommt, zu verdoppeln.

Breiter Stellenabbau in Augsburg

Zudem werde das Wasserstoff-Programm ausgebaut, um MAN Energy Solutions zu unterstützen. Beide Unternehmen, Premium-Aerotec sowie MAN Energy Solutions, hatten jüngst Stellenstreichungen in Augsburg bekannt gegeben.

60 neue Professuren

Darüber hinaus werde in Augsburg ein Zentrum für künstliche Intelligenz (KI) entstehen, für das 60 Professuren ausgeschrieben werden sollen. Ziel sei hier, ein neues Angebot für Studierende zu schaffen und damit auch ein neues Angebot für Fachkräfte in der Region zu schaffen.

"Jobs für die Zukunft"

Insgesamt gelte es, Jobs zu schaffen, die zukunftsträchtig seien. Die geplanten Programme würden auf Vorschlägen der Wissenschaft, von Betriebsräten oder Start-Ups fußen, so Söder weiter. Gerade aus dem Raum Augsburg habe es viele Impulse gegeben.

