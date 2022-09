Nach "Jakob" jetzt "Jackl": Neuer Schneemann für Bischofsgrün

Ein Schneemann schwebt über dem Kirchplatz von Bischofsgrün im Landkreis Bayreuth. Jürgen Greiner bugsiert ihn vorsichtig mit einem kleinen Kran von der Ladefläche eines Lastwagens zur Bank vor der Bischofsgrüner Kirche. Den weißen, rundlichen Mann zu tragen, wäre zu schwer für ihn und die beiden anderen Männer, die "Jackl" – so soll er heißen – in der Ortsmitte installieren wollen. Fast lebensgroß, in der Mitte ziemlich umfangreich und mit Beinen. Ohne die würde er auf der Bank sitzend komisch aussehen. "Jackls" größter Vorteil: Er schmilzt nicht. Denn er ist aus Holz.

Anders als "Jakob": "Jackl" hat Arme und Beine

Zwei, vielleicht drei Zentner könnte er schon haben, der Ganzjahres-Schneemann, meint Fritz Braun, genau wisse er es nicht. Vor einem Jahr hatte er den Eichenstamm bei einem Bekannten entdeckt und sofort gewusst: Da stecke ein Schneemann drin. Der Bekannte lieferte ihm den "Knüpfel" in den Garten und dann machte sich Braun mit der Kettensäge an die Arbeit. "Jackl", der kleine Cousin des großen, echten Schneemannes "Jakob", hat Beine, zwei Arme, seine Brust zieren drei blaue Knöpfe, eine Fliege den Hals, mitten im Gesicht leuchtet die rote, spitze Nase und obendrauf sitzt ein rot-blauer Hut. Im rechten Arm hält "Jackl" ein Schild mit der Aufschrift "Schneemanndorf Bischofsgrün", in der Linken einen Besen.

1986 begann die Geschichte von Schneemann "Jakob"

Den Hut hat Horst Heidenreich zusammen mit seinem Sohn Bernd aus Blech gebaut. Sie und Jürgen Greiner bauen seit 1986 jedes Jahr am Riesenschneemann Jakob mit. Urvater Horst Heidenreich erzählt gerne von einer Schnapsidee, die sie damals gehabt hätten, und die sich mittlerweile auszahlt. Einheimische und Touristen kommen zahlreich ins Fichtelgebirge, um die bis zu zwölf Meter hohen Schneemänner zu sehen. Jedes Jahr zum Faschingswochenende werden sie gebaut und bleiben stehen, bis sie nahezu weggeschmolzen sind. Dazu gibt es am Rosenmontag das Schneemannfest und seit einigen Jahren auch ein Schneemannbier. Auch Schneemannsteine gibt es mittlerweile.

"Jackl", ein neuer Foto-Spot in Bischofsgrün

Der kleine Holzschneemann "Jackl" sei keine Schnapsidee gewesen, sondern eine Eingebung, meint Fritz Braun. Der Eichenstamm, aus dem er entstand, sei zu schade zum Verheizen gewesen. Fast ein Jahr habe er - mit Unterbrechungen - daran gearbeitet. Jetzt soll "Jackl" die Leute einladen, sich neben ihn zu setzen und ein Erinnerungsfoto zu schießen. Dazu sei der rechte Arm auch ein- beziehungsweise ausladend, damit man sich umarmt fühlen kann. Greiner, Braun und Heidenreich setzen sich gleich mal zur Probe in Positur – fotogerecht. Passt.

Schneemann "Jackl" wird mit Bier getauft

Aus Sicherheitsgründen - und auch damit ihn keiner aus einer Schnapsidee heraus klauen kann -, schrauben die drei vom Schneemannbautrupp den "Jackl" auf seiner Bank fest. Justieren noch Hut, Besen und Schild ein wenig nach und dann ist er bereit für die offizielle Einweihung. Am Kirchweihsonntag bekommt der "Jackl" eine Taufe mit Bier und ein kleines Platzkonzert zur Feier seiner Aufnahme in die Gemeinde Bischofsgrün. Und natürlich spielt die Kapelle den Schneewalzer.