Nach Jahrzehnten im Wasser: Mine in Augsburg gesprengt

Ein dumpfer Knall, gefolgt von einer gut zehn Meter hohen Fontäne: Die Sprengung einer Tellermine in der Wertach hat am Mittag zur kurzzeitigen Sperrung der Wellenburger Straße im Augsburger Stadtteil Göggingen geführt.

Mine aus dem zweiten Weltkrieg

Vor zwei Tagen war die vermutlich als Überbleibsel aus dem Zweiten Weltkrieg stammende Mine dort entdeckt worden. Berufstaucher der Augsburger Feuerwehr hatten den Sprengsatz bei Übungstauchgängen nahe der dortigen Wertachbrücke gefunden, demnach handelt es sich um eine voll funktionstüchtige Panzermine.

Den Vormittag über waren Taucher und Kampfmittelräumdienst damit beschäftigt, die Mine in eine günstige Position zu bringen, um sie sprengen zu können. Dafür musste außerdem Sprengstoff außen an der Mine angebracht werden und ein Sicherheitsbereich von etwa 100 Metern gesperrt werden. Gegen Mittag ging die Mine dann wie geplant in die Luft.

Eindrucksvolle Sprengkraft

Laut Frank Pintsch, Ordnungsreferent der Stadt Augsburg, kam es dabei zu keinerlei Problemen, die Höhe der Fontäne habe aber eindrucksvoll die Sprengkraft der Tellermine gezeigt. Es sei daher richtig gewesen, auf Nummer sicher zu gehen und die etwa Autoradkappen-große Mine zu sprengen.