Nach jahrzehntelanger Planung: Aus für Ortsumgehung Giebelstadt

Die Regierung von Unterfranken hat sich aus Naturschutzgründen gegen eine Ortsumgehung für Giebelstadt ausgesprochen. Der Würzburger Landrat Thomas Eberth (CSU) zeigt sich schockiert von der Nachricht, dass die Höhere Naturschutzbehörde der Regierung von Unterfranken die Entlastungsstraße gestoppt hat. "Für mich stimmt hier die Abwägung zwischen den Schutzgütern Mensch und Natur nicht", so Eberth. An der Entlastungsstraße war laut Landratsamt Würzburg 20 Jahre lang geplant worden. Seit 2003 war die Ortsumgehung im vordringlichen Bedarf der Bundesverkehrswegeplanung.

12.000 Fahrzeuge fahren täglich durch Giebelstadt

Laut Landratsamt sind auf der B19 täglich 12.000 Fahrzeuge auf der Ortsdurchfahrt von Giebelstadt und den an der B19 anliegenden Ortsteilen Euerhausen und Herchsheim unterwegs. "Obwohl sich die Gemeinde Giebelstadt seit Jahren und mit Erfolg um Ausgleichsflächen für den Bau der Umgehungsstraße bemüht hat, gewichtet die Höhere Naturschutzbehörde den Schutz der Wiesenweihe und des Feldhamsters höher als den Schutz der Menschen, die an der mit hohem Verkehr belasteten Ortsdurchfahrt wohnen", so Landrat Eberth. Der Bau der Umgehungsstraße hätte eine erweiterte Entwicklungschance für den südlichen Landkreis Würzburg bedeutet. "Bei anderen Straßenbaumaßnahmen im Landkreis konnten wir eindrucksvoll zeigen, dass der Straßenbau mit den notwendigen Ausgleichsmaßnahmen als ein Gewinn für die Verkehrssicherheit von Auto- und Radfahrern, für die Anwohner, für Handel und Gewerbe und für die Natur und Umwelt gelingen kann", sagt Eberth.

Giebelstadts Bürgermeister ist "enttäuscht und frustriert"

Auch Giebelstadts Bürgermeister Helmut Krämer (Unabhängige Wählergemeinschaft) ist "enttäuscht und frustriert". Für ihn gebe es jetzt nur noch Schmalspurlösungen. Es sei zwar klar gewesen, dass es Konflikte zwischen der Entlastung der Menschen von Lärm, Verkehr und Dreck und dem Artenschutz geben wird. Mit der Entscheidung der Regierung von Unterfranken habe er trotzdem nicht gerechnet. Eine saubere Abwägung habe für ihn dabei nicht stattgefunden: "Zu einseitig für den Artenschutz und zu Lasten der betroffenen Menschen." Jetzt müsse man wieder bei null anfangen. Alternativen zur Trasse, die die Kriterien einer Bundesstraße erfüllt, gebe es nicht. Krämer wartet jetzt auf Lösungsvorschläge von den Entscheidungsträgern.

Umgehungsstraße würde Vogelschutzgebiet gefährden

Wie am Mittwoch bekannt wurde, kann die Regierung von Unterfranken die seit mehreren Jahren geplante Ortsumgehung Giebelstadt nicht genehmigen. Das teilte das Staatliche Bauamt Würzburg mit. Die Planfeststellungsbehörde an der Regierung von Unterfranken begründet die Entscheidung damit, dass eine erhebliche Beeinträchtigung des Vogelschutzgebiets Ochsenfurter und Uffenheimer Gau und Gäulandschaft nordöstlich von Würzburg nicht ausgeschlossen werden könne. Eine Ortsumgehung auf den bereits erworbenen Grundstücksflächen sei daher nicht möglich.

Landwirte hätten Ausgleichsflächen gestellt

Den Planungen zufolge sollten insgesamt 26 Hektar Fläche artenschutzgerecht mit Luzerne und Getreide bepflanzt werden. Der Freistaat Bayern sollte diese Flächen nicht kaufen, sondern mit Landwirten langfristige Pachtverträge abschließen. Die Suche nach einer neuen Linienführung hätte erneut umfangreiche Planungen zur Folge. Das Staatliche Bauamt will sich mit dem Bayerischen Bauministerium in München und dem Bund als Bauherrn der Straße über das weitere Vorgehen abstimmen. Die Gemeinde Giebelstadt kämpft bereits seit den 80er Jahren für eine Ortsumgehung. Durch den Ort verläuft die vielbefahrene B19 zwischen Würzburg und Bad Mergentheim. Die geplante Umgehung sollte westlich am Ort vorbeiführen.