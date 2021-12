Nach Jahrhundertflut: Landshuter Isar muss verfüllt werden

Das Flussbett der Großen Isar in Landshut muss verfüllt werden. Das hat das Wasserwirtschaftsamt am Dienstag angekündigt. Hintergrund ist das Starkregenereignis vom 29. Juni 2021. Dabei hat sich in der Großen Isar im Unterwasser des Marschallsteges ein sogenannter Kolk gebildet.

Kraterähnliche Ausspülung an der Gewässersohle der Isar

Bei einem Kolk handelt es sich um eine größere Ausspülung ähnlich einem Krater an der Gewässersohle. Der Kolk soll mit rund 1.000 Kubikmetern Material aufgefüllt werden. Dieses besteht hauptsächlich aus Steinen und Kies.

Zur Vorbereitung der Verfüllung wurde von der Flussmeisterstelle Landshut auf einer Fläche des Freistaates Bayern eine Baustraße angelegt, damit man mit Baumaschinen an die Große Isar herankommt.

Bauarbeiten werden rund drei Wochen dauern

Ab 17. Januar 2022 soll mit der Verfüllung des Kolks begonnen werden. Die Verfüllung werde etwa drei Wochen in Anspruch nehmen, so das Wasserwirtschaftsamt Landshut.