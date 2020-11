Nach jahrelangem Kampf: Geld für "miserablen" Bahnhof Kulmbach

Mit dem Handwerkerprogramm der Bundesregierung sollen die Arbeitsplätze kleiner und mittelständischer Handwerksbetriebe in der Corona-Pandemie gesichert werden. Noch keine Gelder gibt es für einen barrierefreien Ausbau des Bahnhofs.

"Auch der schönste Bahnhof ist nur bedingt funktionstüchtig, wenn Senioren und Menschen mit Handicap nur mühsam über zahlreiche Treppen und ohne Aufzüge an unserem Bahnhof von A nach B gelangen", bedauert Oberbürgermeister Lehmann. Geld gibt es in Oberfranken auch für die Sanierung der Bahnhöfe in Hof, Kronach und Pressig-Rothenkirchen.