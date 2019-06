Nach Irritationen: US-Armee bleibt in Bayern

Die US-Armee wird offenbar keine Soldaten aus Franken und der Oberpfalz nach Polen abziehen. Das erklärte Staatskanzlei-Minister Florian Herrmann (CSU) am Mittwoch nach Gesprächen mit Vertretern des US-Verteidigungsministeriums in Washington. Es gebe "keinerlei Bestrebungen, die Zahl der dauerhaft in Bayern stationierten US-Soldaten und Zivilisten zu reduzieren", sagte Herrmann. Das seien "sehr gute Nachrichten".

Vor einigen Tagen hatten in diesem Zusammenhang Äußerungen des US-Präsidenten Donald Trump für Aufsehen gesorgt. Trump hatte bei einem Treffen mit dem polnischen Präsidenten Andrzej Duda erklärt, eventuell könnten US-Truppen aus Deutschland nach Polen verlegt werden.

Fast 15.000 US-Soldaten in der Oberpfalz

Laut Herrmann bietet Bayern "exzellente Rahmenbedingungen, in denen sich die 40.000 militärischen und zivilen US-Kräfte zu Hause fühlen". Das hätten ihm seine Gesprächspartner in der US-Administration bestätigt. Fast 15.000 US-Soldaten sind in der Oberpfalz stationiert - in Hohenfels und Grafenwöhr befinden sich große Truppen-Übungsplätze der US-Armee.

Insgesamt sind in Deutschland rund 35.000 US-Soldaten stationiert, dazu kommen tausende Zivilbeschäftigte. An der hiesigen Präsenz der US-Armee gibt es auch immer wieder Kritik - etwa weil auf dem Stützpunkt in Ramstein (Rheinland-Pfalz) die Tötung von Terrorverdächtigen durch unbemannte Kampfdrohnen gesteuert wird.