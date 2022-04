Nach Indiskretion: Stadt Landshut verleiht keine Bürgermedaille

Weil vorab vertrauliche Informationen nach außen gelangt sind, wird die Stadt Landshut in diesem Jahr keine Goldenen Bürgermedaillen verleihen. Ein entsprechender Vorschlag von Oberbürgermeister Alexander Putz wurde am Donnerstag vom Ältestenrat des Stadtrats einstimmig befürwortet, teilte die Stadt in einer Presseerklärung mit.

Pressebericht löst Eklat aus

Der Grund: Die "Landshuter Zeitung" hatte vorab ausführlich über einen konkreten Kandidatenvorschlag berichtet und außerdem weitere Spekulationen über die diesjährige Auszeichnung angestellt. In der Folge bestehe die Gefahr, bisherige Preisträger und/oder Personen, die öffentlich für die hohe Auszeichnung ins Spiel gebracht wurden, zu beschädigen, sagt Putz.

"In der Öffentlichkeit könnte dadurch der falsche Eindruck entstehen, dass sich der Stadtrat bei der wichtigen Frage, welche Persönlichkeiten mit der Bürgermedaille gewürdigt werden sollen, am Ende nur auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigen kann. Das würde weder der Leistung der Geehrten noch dieser Auszeichnung selbst gerecht." Alexander Putz, OB

Die Berichterstattung "ausgerechnet am Tag einer Sitzung des Ältestenrats zu diesem Thema" kann sich der Oberbürgermeister nur so erklären, dass "zum wiederholten Mal und offenbar ganz gezielt wesentliche Inhalte vertraulicher Beratungen eines Stadtratsgremiums an die Presse weitergegeben wurden".

Vertrauensbasis im Stadtrat erschüttert

Das kristallisiere sich zunehmend als Grundsatzproblem für den Stadtrat heraus, so der Landshuter Oberbürgermeister. Schon seit Jahren sei die Vertraulichkeit von Beratungen und Diskussionen, die in nichtöffentlichen Sitzungen von Stadtratsgremien erfolgen, nicht mehr gewährleistet. Das erschüttere die Vertrauensbasis zwischen den Stadtratsmitgliedern, aber auch zur Verwaltung. „Eine konstruktive, lösungsorientierte Zusammenarbeit ist unter solchen Umständen kaum möglich. Deshalb muss diese Unsitte sofort und ein für alle Mal abgestellt werden“, wird OB Putz weiter zitiert.