Nach Impfpflicht-Beschluss: Viel mehr Pflegekräfte auf Jobsuche

Allein in Bayern meldeten sich von Mitte Dezember bis Mitte Januar 2.891 Pflegerinnen und Pfleger arbeitsuchend. Im Monat zuvor waren es nur 862, wie aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit (BA) hervorgeht, die BR24 vorliegen. Im Vergleich zum Vorjahr vervierfachte sich die Zahl der arbeitsuchenden Pflegekräfte sogar. Von Januar 2020 bis Januar 2021 hatte sich dagegen kaum etwas geändert. Ein Sprecher der Bundesagentur sagte, ein ursächlicher Zusammenhang mit der einrichtungsbezogenen Impfplicht im Gesundheits- und Pflegebereich lasse sich zwar nicht nachweisen. "Er liegt aber nahe", so der Sprecher. Auch in Gesundheitsberufen - dazu zählen neben Beschäftigten in Arztpraxen unter anderem Rettungskräfte und Geburtshilfe - nahm die Zahl der Arbeitsuchenden sprunghaft zu.

Ungeimpfte im Gesundheitssektor können vorerst weiterarbeiten

Die einrichtungsbezogene Impfpflicht tritt am 16. März offiziell in Kraft. Die Bundesregierung räumt einem Medienbericht zufolge ein, dass die Impfpflicht im Gesundheitssektor ab Mitte März aber nicht konsequent umgesetzt werden kann. Demnach können Ungeimpfte vorerst weiterhin in Kliniken und Pflegeeinrichtungen arbeiten.

Mögliche andere Gründe für Arbeitssuchende

Die BA-Statistik erhebt keine Gründe, warum jemand sich arbeitsuchend meldet. Der BA-Sprecher wies deshalb darauf hin, dass es auch Beschäftigte gebe, die sich nicht länger dem Risiko aussetzen möchten, Corona-Patienten zu behandeln. Andere hätten im zweiten Pandemie-Winter "die Grenzen ihrer Belastbarkeit erreicht". Auch gebe es immer Beschäftigte, die lediglich eine Arbeit in einer anderen Pflegeeinrichtung suchten. Hinter der Arbeitssuche müsse keine Kündigung stehen.

Anstieg in Bayern deutlich stärker als im Bund

Bundesweit nahm die Zahl der arbeitssuchenden Pflegekräfte im Vergleich zum Januar 2020 um 12.000 auf 22.000 zu. Das ist mehr als eine Verdopplung, aber ein deutlich niedrigerer Anstieg als im Freistaat. Eine Erklärung dafür hat die BA nicht. Allerdings wies eine Sprecherin der bayerischen Arbeitsagenturen darauf hin, dass es auch Beschäftigte gebe, die sich Arbeitgeber mit besseren Arbeitsbedingungen suchten. Insgesamt seien in Bayern die Chancen gut, wegen des Fachkräftemangels einen Job in einer anderen Einrichtung zu finden.

Zahl der Beschäftigten in Gesundheit und Pflege nimmt zu

Im Gesundheits- und Sozialwesen steigt die Zahl der Beschäftigten seit langem. Aktuell sind nach Angaben der BA bundesweit 5,16 Millionen Menschen in diesem Bereich berufstätig, das sind etwa 250.000 mehr als vor der Pandemie.