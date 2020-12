Nach Impf-Wirrwarr in Oberfranken: Corona-Impfungen in Coburg

Seit mehreren Tagen verzeichnet die Stadt Coburg im bundesweiten Vergleich einen sehr hohen Inzidenzwert. Nach den aktuellen Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) beträgt die Zahl der Neuinfektionen mehr als 535 pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche. Dabei handelt es sich um den zweithöchsten Wert in Deutschland (Stand: 29.12.20, 0.00 Uhr). Am Morgen beginnen nun auch in Coburg die Impfungen gegen das Coronavirus. In Stadt und Landkreis Bayreuth nehmen nach der Verwirrung um das Serum drei weitere Impfteams die Arbeit auf.

Kühlketten-Panne verzögert Corona-Impfstart in Oberfranken

Bei der Impfstoff-Lieferung zwei Tage zuvor war die Kühlkette offenbar nicht vollständig eingehalten worden. Das habe ein Kontrollinstrument angezeigt, berichtete die Regierung von Oberfranken. Obwohl das Gesundheitsamt und der Impfstoff-Produzent Biontech danach die Impfdosen für unbedenklich und durchaus tauglich einstuften, gingen die Landkreise und Behörden auf Nummer sicher: Der Impfstoff wurde nicht verwendet.

Fehlende Vorkühlung

Inzwischen gibt es auch neue Details zu der Panne. Wie die Regierung von Oberfranken mitteilte, sollen die Ampullen zurückgeholt und zusammen mit dem Hersteller erneut fachlich überprüft werden. Die Abweichung bei der Aufzeichnung des Temperaturdatenloggers sei wohl auf seine fehlende Vorkühlung sowie auf seiner Positionierung innerhalb der Kühlbox zurückzuführen.